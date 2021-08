Sebastian Vettel corre o risco de ser desqualificado do GP da Hungria de Fórmula 1 deste domingo, depois que a FIA não conseguiu coletar uma amostra de combustível suficiente de seu carro.

Vettel terminou em segundo em Hungaroring, perdendo a corrida para Esteban Ocon da Alpine. Foi o segundo pódio do ano de Vettel para a Aston Martin.

Durante as inspeções pós-corrida, a FIA descobriu que não poderia tirar combustível suficiente do carro de Vettel para fornecer a amostra de um litro exigida pelos regulamentos.



Vettel não completou a volta de desaquecimento após pegar a bandeira quadriculada, estacionando seu carro na lateral da pista.

Em um boletim divulgado após a corrida, o delegado técnico Jo Bauer escreveu que encaminharia o assunto aos comissários.

“Após a corrida, foi verificado no carro número 5 se uma amostra de 1,0 litro de combustível poderia ser retirada do carro”, disse o comunicado.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, is cheered over the line

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images