A Aston Martin anunciou nesta quinta-feira que Sebastian Vettel não poderá disputar o GP do Bahrein, etapa de abertura da temporada 2022 da Fórmula 1, após testar positivo para Covid-19, com sua vaga sendo ocupada por Nico Hulkenberg.

Com isso, Hulk fará sua quarta aparição pela Aston Martin desde o início da pandemia. O alemão disputou as duas provas de Silverstone em 2020 no lugar de Sergio Pérez e uma com o carro de Lance Stroll no mesmo ano no GP de Eifel, em Nurburgring, quando a equipe ainda era conhecida como Racing Point.

Vettel é o nono piloto da F1 a testar positivo e o segundo em menos de uma semana, após Daniel Ricciardo perder a pré-temporada. Antes de não se sentir bem, o australiano esteve junto de outros pilotos para uma sessão de fotos da Associação de Pilotos de Grande Prêmio (GPDA) no grid do Bahrein, para mostrar sua solidariedade à Ucrânia após a invasão russa.

Para este ano, a F1 relaxou seus protocolos de Covid, com a não-obrigação do rígido regime de testes obrigatórios ao longo da semana. Agora, os PCRs são apenas recomendados, e a F1 encerrou o modelo de bolha que vinha sendo usado desde o começo da temporada 2020.

As leis do Bahrein determinam que casos positivos façam uma quarentena de sete dias, o que já coloca dúvidas sobre a presença de Vettel no começo das atividades do GP da Arábia Saudita na próxima semana. Mas exceções podem ser feitas a atletas de alto rendimento, como foi o caso de Lewis Hamilton em 2020.

Caso Vettel teste negativo nos dias após o GP do Bahrein, ele possivelmente terá a liberação para ir à Arábia. Ricciardo teve uma rápida recuperação e deve voltar à ação já amanhã nos treinos livres, após Lando Norris ter que participar dos três dias da pré-temporada.

