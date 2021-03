F1: Pérez e Sainz tomam vacina contra a Covid-19 no Bahrein

Antes do início da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein nesta sexta (12), o governo do país anunciou que ofereceria as duas doses da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 para todos os membros do paddock. E Carlos Sainz e Sergio Pérez foram os primeiros pilotos do grid a revelar que aceitaram a oferta para receber a imunização contra o coronavírus.

A F1 afirmou que declinaria da oferta como organização, e esperava que as equipes seguissem o mesmo caminho, mas algumas deixaram a opção aberta para seus membros, como Red Bull, Ferrari, Aston Martin e até a Pirelli.

Os pilotos também foram convidados a receber a vacina como parte do programa, e Pérez e Sainz são os primeiros a confirmar que receberam a primeira de duas doses.

"Sim, nós recebemos o convite e eu optei por tomar", disse Pérez quando perguntado pelo Motorsport.com. "Para mim, no México, não sei quando receberei. Então achei legal que o Bahrein nos ofereceu. Eu já tomei".

"Mesma coisa que o Checo, eu já tomei", disse Sainz. "Acho que é uma grande oportunidade e obviamente agradeço ao governo do Bahrein por oferecê-la a tantas pessoas que vão viajar ao redor do mundo. Estou feliz com isso".

Lando Norris afirmou que essa é uma decisão pessoal, mas que ainda não se decidiu.

"É obviamente uma informação privada sobre o que todos fazem dentro de uma equipe e por si próprio", disse Norris. "Agora, estou saudável e fico como estou".

Norris é um de seis pilotos do grid da F1 que já testaram positivo para a Covid. O britânico foi infectado enquanto estava em Dubai no começo do ano. Além do piloto da McLaren, Lewis Hamilton, Pérez, Lance Stroll, Charles Leclerc e Pierre Gasly completam a lista.

O Bahrein já anunciou que permitirá fãs no GP, desde que já tenham tomado ambas as doses da vacina ou que tenham se recuperado recentemente do vírus. Segundo a Reuters, o Bahrein já administrou mais de 500 mil doses da vacina, totalizando 15% da população imunizada.

