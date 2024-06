Carlos Sainz ainda não decidiu qual cor irá vestir na temporada 2025 da Fórmula 1. Contudo, o chefe da Williams, James Vowles, fez questão de falar de forma pública que Sainz é o alvo principal da equipe para o próximo ano - discurso que vai na contramão das declarações do espanhol, que segue cauteloso.

Com a extensão de contrato de Sergio Pérez na Red Bull e a Mercedes se concentrando em Andrea Kimi Antonelli, Sainz tem cada vez menos opções para seguir no grid, sendo Audi e Williams as opções mais viáveis no momento. E agora, o time britânico começou a investir publicamente no espanhol.

"Por que Carlos deveria vir para Williams?", Vowles ponderou em conversa com a Sky Sports. "Há uma razão para eu estar aqui. A Williams não é mais a equipe de três anos atrás. Só o fato de estarmos em negociações com Carlos já mostra que mudamos nossa abordagem."

"Gostaríamos de ter dois pilotos de classe mundial em nossa equipe. Queremos que o mundo perceba que estamos competindo e que somos sérios. Estamos fazendo investimentos necessários para voltar à frente", destacou.

Do outro lado, Carlos Sainz usou outro tom em seu discurso, alegando que não irá tomar nenhuma decisão precipitada: "Agradeço, obviamente, o interesse de James e as palavras gentis que ele sempre direciona a mim”, disse Sainz. “O mesmo pode ser dito sobre o que sinto por ele e sua equipe. Mas a realidade é que ainda não decidi para onde vou no próximo ano porque, como disse outro dia na coletiva de imprensa, estou muito concentrado."

“Vou precisar de algum tempo para conversar com minha gestão, comigo mesmo e depois decidir para onde quero ir. Mas neste momento não há nada decidido.”

