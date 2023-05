F1: Wolff responde aos rumores de Hamilton na Ferrari

O atual contrato entre Lewis Hamilton e a Mercedes termina no final desta temporada e até agora não houve notícias sobre a renovação do heptacampeão mundial de Fórmula 1 com a equipe de Brackley.

No GP dos Estados Unidos do ano passado, Hamilton disse que estava confiante de que não haveria problemas em fechar um novo acordo "nos próximos meses", enquanto Toto Wolff disse em janeiro que estava confiante em chegar a um novo compromisso com o britânico.

No entanto, depois de um início de campeonato em que o Mercedes W14 não tem conseguido ser um candidato regular à luta por vitórias e pódios, a renovação de Hamilton ainda não chegou e nas últimas horas o jornal Daily Mail da Inglaterra noticiou que a Ferrari está conversando com o piloto de 38 anos.

Embora essas conversas possam ser uma ferramenta para Hamilton pressionar a Mercedes, em vez de ter qualquer interesse real em ir para Maranello, Wolff ficou muito tranquilo quando perguntado sobre isso em uma entrevista ao oe24, da Áustria.

"Esses rumores surgem a cada dois anos, quando temos que fechar um novo acordo. Mas nada disso é verdade. Discutimos as coisas normalmente, sem pressão de tempo", disse o chefe da Mercedes.

Ele então continuou: "É simplesmente desconfortável que dois amigos, dois irmãos de sangue, que passaram por bons e maus anos, de repente tenham que discutir sobre dinheiro. Estou absolutamente convencido de que encontraremos uma solução, não tenho dúvidas.".

Na mesma entrevista, Wolff se referiu às mudanças no carro que a Mercedes vai estrear no GP de Mônaco do próximo fim de semana, que foram originalmente planejadas para o evento cancelado de Ímola.

"Mônaco não tem nada a ver com um circuito de corrida convencional. É por isso que no próximo fim de semana não saberemos se o que mudamos no carro realmente fará diferença", explicou.

"Na F1 não há milagres. Agora não vamos mais meio segundo, mas esperamos ter menos problemas e poder continuar trabalhando com um carro competitivo", acrescentou.

