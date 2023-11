A General Motors descartou sugestões de que sua marca Cadillac poderia entrar na Fórmula 1 com outra equipe se os planos da Andretti forem rejeitados pelos chefes da categoria.

A fabricante americana anunciou uma parceria com a Andretti onde espera poder ajudá-la a participar da principal categoria do automobilismo a partir de 2025, no mínimo. No entanto, apesar de a FIA ter dado luz verde aos planos por motivos técnicos, as esperanças da Andretti de garantir uma vaga na F1 dependem do acordo dos termos comerciais com a FOM.

Esse resultado está na balança, já que os chefes das equipes estão indiferentes à ideia de adicionar um décimo primeiro esquadrão ao grid da F1 no momento. A FOM está atualmente avaliando quais seriam as implicações financeiras de ter um time extra e deixou claro que só aprovará outro concorrente se isso for benéfico para a categoria como um todo.

A atração de ter um grande fabricante como a GM a bordo é óbvia para a F1, mas a importância de sua parceria com a Andretti foi minimizada por alguns, que sugeriram que, se o plano atual fracassar, ela poderia mudar de lealdade para outra equipe.

Mas essa perspectiva foi descartada, com a GM afirmando que só está interessada em ajudar a Andretti a chegar à F1. Falando à agência de notícias AP sobre a possibilidade de trabalhar com outra equipe, o presidente da GM, Mark Reuss, disse: "A GM está comprometida com a parceria com a Andretti para correr na F1."

"A colaboração entre a Andretti e a Cadillac reúne duas entidades únicas criadas para corridas, ambas com um longo histórico de sucesso no automobilismo global".

Foto de: Andretti Autosport Logotipo da Andretti Cadillac

A perspectiva de a GM se associar a outras equipes foi sugerida várias vezes no paddock da F1 e, recentemente, o diretor da Williams, James Vowles, disse que sua equipe estaria aberta à ideia de uma parceria com esse fabricante.

Falando sobre suas opiniões a respeito da oferta da Andretti, Vowles disse: "Fomos claros desde o início, mais do que felizes em trazer novas entidades, mas o bolo tem que crescer como resultado disso, não diminuir. Até agora, ela está apenas diminuindo."

"Para esclarecer, isso não é contra a Andretti ou a GM. Muito pelo contrário. Dou as boas-vindas à GM de braços abertos... e espero estabelecer um relacionamento com eles caso as coisas não deem certo. Eles são uma entidade incrível que, na minha opinião, tornará o esporte melhor."

Questionado se a Williams estava buscando ativamente uma colaboração com a General Motors, Vowles respondeu: "Não. O que quero dizer é que uma organização, um OEM como a GM, seria absolutamente bem-vinda em nosso esporte. Nós os receberíamos de bom grado nesta fase. Mas eles estão claramente ligados à Andretti - não é uma questão disso e não estamos em negociações com eles no momento."

A AP acrescentou que a GM planeja enviar executivos seniores para o GP de Las Vegas, na próxima semana, na esperança de pressionar a FOM a aprovar a entrada da Andretti.

Horner ABRE O JOGO sobre quem PODE desafiar Red Bull em 2024. Será mesmo? E os OUTROS, vão chegar?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #255 – Qual a nota do GP de São Paulo de 2023, em Interlagos?