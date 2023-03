Carregar reprodutor de áudio

A FIA prometeu revisar as regras relacionadas à mecânica em pit-stop após a polêmica em torno de Fernando Alonso no GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada 2023 da Fórmula 1. O espanhol foi punido e teve a penalização 'cancelada' por conta de brechas e intepretação da regra.

Alonso inicialmente recebeu uma punição de 10 segundos após a corrida, depois que uma decisão tardia da FIA julgou que ele não havia cumprido corretamente a penalidade de 5s relativa a posição incorreta no grid de largada. Em um primeiro momento, os oficiais entenderam que tudo tinha sido feito de maneira correta, mas depois, eles mudaram de ideia.

Na última volta da corrida, os comissários foram solicitados a ver o vídeo do incidente e acreditaram que o macaco traseiro havia tocado o carro de Alonso antes do tempo acabar. Isso foi considerado como uma violação das regras e a penalidade subsequente tirou o pódio conquistado pelo piloto espanhol.

No entanto, após discussões com a Aston Martin, a equipe argumentou que não havia uma definição específica nas regras quanto ao toque no carro, já que o regulamento simplesmente determina que os mecânicos não podem trabalhar nele antes que a penalidade seja cumprida. O time de Silverstone argumentou com sucesso que houve muitas ocasiões no passado em que o contato foi feito e nenhuma penalidade foi aplicada.

Em meio à incerteza, a FIA prometeu investigar o assunto para esclarecer exatamente o que é e o que não é permitido – com uma definição clara a ser oferecida às equipes antes do GP da Austrália. Um comunicado emitido pelo órgão dizia: “O pedido aos Comissários para revisão da decisão inicial (Documento 51) foi feito na última volta da corrida."

“A posterior decisão dos comissários de ouvir e conceder o Direito de Revisão pelo Concorrente foi resultado de novas evidências sobre a definição de 'trabalhar no carro', para a qual havia precedentes conflitantes e isso foi exposto por esta específica circunstância."

“Este tópico será, portanto, abordado no próximo Comitê Consultivo Esportivo que acontecerá na quinta-feira, 23 de março, e um esclarecimento será feito antes do GP da Austrália de Fórmula 1 da FIA de 2023. Essa abordagem aberta para a revisão e melhoria de seus processos faz parte da missão contínua da FIA de regular o esporte de maneira justa e transparente”.

A revisão das regras sobre os mecânicos que tocam no carro provavelmente será uma das várias questões relacionadas à situação de Alonso que surgirão na reunião. Com o espanhol e Esteban Ocon sendo penalizados por estarem fora de posição nas largadas deste ano, há dúvidas sobre o quão difícil é para os pilotos ver os colchetes do grid.

Além disso, questões estão sendo levantadas sobre por que uma investigação formal sobre Alonso cumprindo sua penalidade só foi lançada na última volta da corrida, apesar de ter sido dada toda a liberdade quando isso aconteceu.

