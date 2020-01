Análise Técnica: Red Bull evolui chassi e avança com motor Honda

Direcionadores de fluxo de ar 1 / 15 Foto de: Giorgio Piola A Red Bull estava procurando um impacto imediato com o RB15 impulsionado pela Honda, e iniciou sua temporada com um desenvolvimento rápido. Essa primeira alteração na região dos direcionadores de ar e dos defletores teve slots adicionados ao elemento mais à frente e na porção inferior , destacadas na imagem.

Asa dianteira, GP da China 2 / 15 Foto de: Giorgio Piola A Red Bull optou por se posicionar firmemente no que diz respeito ao design da asa dianteira, optando por uma configuração de amplitude total que vê as abas estendidas ao máximo na junção com a placa final.

detalhe do bico do carro 3 / 15 Foto de: Giorgio Piola Tendo utilizado uma solução de ponta vazada há algum tempo, a equipe optou por misturar as coisas para Mônaco e fechou o bico do carro. Isso provavelmente reduziu o peso do chassi, tornando-o um pouco mais ágil, além de alterar a resposta aerodinâmica das seções neutras da asa dianteira em baixas velocidades.

Novas barbatanas 4 / 15 Foto de: Giorgio Piola A Red Bull sempre estuda alternativas para ver quais soluções podem funcionar e, no Canadá, decidiu se juntar a um grupo cada vez maior de equipes que usam barbatanas na zona de transição no nariz. Ao contrário dos apêndices simplistas em forma de L vistos em outros carros, a Red Bull introduziu um conjunto de barbatanas sinuosas e complexas para maximizar seu efeito no fluxo de ar circundante.

Espelhos retrovisores 5 / 15 Foto de: Giorgio Piola Os espelhos retrovisores e suas montagens se tornaram um playground de design nos últimos anos e, enquanto a FIA tentou colocar 'ordem na casa' com seu novo pacote de regras, os designers ainda encontraram maneiras de contorná-los, talvez nada mais do que o que a Red Bull fez.

Asa dianteira, GP da Áustria 6 / 15 Foto de: Giorgio Piola A equipe fez uma pequena alteração na asa dianteira do GP da Áustria, alterando a conexão das abas superiores com a placa final, a fim de suavizar o vórtice que é gerado.

Barbatanas laterais 7 / 15 Foto de: Giorgio Piola Ao longo das extremidades do piso, a equipe adicionou essas aletas em ângulo para melhorar o fluxo de ar que passava pelas fendas próximas e através delas.

Refrigeração 8 / 15 Foto de: Giorgio Piola A saída superior da tampa do motor é uma solução que vimos na Mercedes do passado e pareceu em um estágio que a Red Bull seguiria. No entanto, depois de testá-la em várias ocasiões, a equipe nunca correu com ela, talvez usando-a para aliviar o estresse da unidade de potência em trechos mais quentes e em sessões que não são competitivas.

Comparação da asa traseira 9 / 15 Foto de: Giorgio Piola Você precisa amar a asa traseira baixa da Red Bull - ambas as soluções usadas em Spa e Monza são particularmente agressivas, com o menor ângulo possível possível para reduzir o arrasto nas retas longas que são uma característica dos dois circuitos.

Comparação dos direcionadores de ar 10 / 15 Foto de: Giorgio Piola A Red Bull fez pequenos ajustes no RB15 para o GP da Rússia, que incluiu essa alteração na entrada do direcionador de ar (bargeboard).

Suspensão dianteira 11 / 15 Foto de: Giorgio Piola Um olhar no interior do RB15 e, mais especificamente, o arranjo da suspensão dianteira, completo com o amortecedor de molas de bellville, uma solução que voltou a usar em 2019.

Refrigeração 12 / 15 Foto de: Giorgio Piola A fim de manter as coisas frescas no calor e na altitude do GP do México, a equipe chegou com uma nova solução de refrigeração, abrindo a carroceria em volta da suspensão traseira. Observe também o elemento Asa "T", uma novidade da Red Bull, devido à sua capacidade de obter o máximo de força descendente.

Barbatanas 13 / 15 Foto de: Giorgio Piola Nos últimos estágios da temporada, a Red Bull fez uma alteração na saída do duto 'S', trocando a saída de largura total para esta versão muito mais estreita, provavelmente causando menos interrupções nas barbatanas e melhorando sua potência geral.

Detalhe da asa dianteira 14 / 15 Foto de: Giorgio Piola Este é o design da asa dianteira exclusivo da Red Bull ao longo de 2019, com apenas alguns pequenos ajustes no tamanho e forma da aba e da placa final.