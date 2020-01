Charles Leclerc foi um dos grandes destaques da temporada 2019 da F1, conquistando sete poles e duas vitórias em uma temporada que deixou Sebastian Vettel sob pressão.

E, embora a batalha pela supremacia tenha fervido algumas vezes, incluindo uma batida no GP do Brasil e algumas declarações polêmicas via rádio sobre ordens do time, o chefe da equipe, Mattia Binotto se sente confortável com a situação entre os dois.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, refletindo sobre a última temporada, Binotto disse que era certo que eles estavam muito determinados a derrotar um ao outro.

"Se eu olhar para os dois pilotos no momento e como eles estão se comportando juntos, funciona muito bem", disse ele.

"Existe um bom espírito, uma boa referência e na classificação, quando Charles está decepcionado por estar por trás de Seb, isso é bom e positivo.”

"Mas entre os dois, depois de todas as polêmicas que podemos ter lido nos jornais, sobre a comunicação via rádio, esse é um ponto que não é uma preocupação. De fato, é o contrário.”

"É uma boa dupla, bem diferente do que estamos acostumados. Para nós, isso é uma vantagem."

Binotto sugere que, embora tenha havido momentos controversos entre os dois no ano passado, ele acha que as coisas nunca estiveram fora de controle que não pudessem funcionar nesta temporada.

Questionado se esse atrito era uma parte inevitável de ter dois pilotos de ponta competindo entre si, Binotto disse: "Você precisa aceitar isso, porque é óbvio. Eles são os principais pilotos e estão lá para fazer o melhor e vencer."

"Então, o que é importante para mim é que eles entendam qual é o objetivo geral e entendam mais sobre a situação geral na corrida.”

"Discutir no rádio nunca é o melhor, porque quando você está no carro, você não tem uma imagem completa, portanto, é uma questão de confiança: confiar na equipe, mesmo que você cometa erros, pois os pilotos podem cometê-los.”

"Acho que se trata sobre clareza e transparência antes da corrida, clareza e transparência também durante a temporada, e então devemos encarar qualquer que seja a situação na corrida juntos antes de finalmente discutirmos."

