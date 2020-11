Russell: "Evoluções" colocam Williams em posição melhor

Até o momento, a Williams é a única equipe a não pontuar na temporada 2020 da Fórmula 1, mas George Russell acredita que as "evoluções" apresentadas nas últimas corridas a colocam mais próxima na luta contra as rivais Alfa Romeo e Haas.

Apesar de ocupar a mesma posição da temporada passada e ainda sem pontuar, a Williams tem competido com mais regularidade contra a Alfa Romeo e a Haas, tanto na classificação quanto na corrida.

Russell estava a caminho de pontuar pela primeira vez na F1 em Ímola na última semana, antes de sua batida atrás do safety car, abrindo espaço para que tanto Kimi Raikkonen quanto Antonio Giovinazzi pontuassem.

O britânico considerou o erro o "maior de sua carreira", mas sentiu que poderia tirar vários pontos positivos do final de semana, especialmente o fato da Williams ter dado um grande passo adiante em relação à compreensão do FW43.

"Preciso de alguns dias para refletir sobre o que aconteceu. Mas no final temos pontos positivos para tirar disso. Eu preciso ir para a próxima corrida com uma visão mais positiva, porque precisamos lutar para estarmos novamente em uma boa posição".

"Para ser honesto, acredito que podemos. Acho que tivemos evoluções com os ajustes e compreensão geral do carro ao longo das últimas provas. Estamos em uma boa posição para lutarmos contra Alfa Romeo e Haas, conquistando posições quando os outros não tiram o máximo de suas sessões".

A Williams tem focado para melhorar o ritmo de corrida ao longo da temporada, após dar um foco inicial em melhorar sua performance nas classificações.

O chefe de performance da equipe, Dave Robson, disse antes da performance de Russell em Ímola que uma corrida sólida provaria a evolução da equipe.

"Falamos algumas vezes sobre o que fizemos, e em alguns casos, as evidências sugeriam que as coisas não haviam funcionado. Seguimos tentando [em Portugal] e, sem dúvidas, Russell foi mais forte. Seguimos uma rota similar em Ímola".

"Seria bom termos um balanço bom das coisas, particularmente com uma boa classificação junto de um bom ritmo de corrida. Isso nos deixaria em uma boa posição".

