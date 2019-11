Sebastian Vettel parecia estar com uma pole encaminhada no treino classificatório para o GP de Singapura de Fórmula 1, mas um erro nos momentos derradeiros do Q3 acabou com suas chances de ser o piloto da Ferrari à largar na primeira posição.

A honraria ficou com seu companheiro, Charles Leclerc, que não errou e largará pela terceira vez consecutiva na pole, ampliando sua vantagem sobre o tetracampeão em classificações.

Após o treino classificatório, Vettel fez uma autocrítica e explicou o motivo de ter abortado sua volta rápida nos instantes finais da sessão que definiu o grid.

"Deveria ter sido melhor na última tentativa", analisou o alemão. "O comportamento do carro estava fazendo sentido no geral. Eu estava me sentindo bem e consegui melhorar a cada volta".

"Fui um pouco mais cedo para a volta final pois a pista estava rápida. Tive uma pequena saída de traseira, então não adiantava terminar a volta porque já havia perdido tempo, mas estamos em uma boa posição para amanhã"

Vettel mostrou otimismo ao ser questionado se o bom desempenho no treino classificatório dava confiança extra para a corrida, mas destacou que resultado dependerá do desgaste dos pneus.

"Certamente amanhã será diferente. Deverá ser uma boa corrida. Vamos ver como os pneus se comportam, se poderemos pressionar por duas horas ou se vamos ter que administrar. De uma forma ou de outra, é sempre divertido aqui em Singapura," concluiu o piloto da Ferrari.

