Vídeo: a importância da comunidade LGBTQI+ na F1

A Fórmula 1 é uma das categorias esportivas mais elitistas do mundo e, embora, felizmente, pareça estar mudando para receber todas as pessoas, nem sempre foi assim. A comunidade LGTBIQ+ sofre muito assédio e alguns dos rostos mais conhecidos do campeonato, juntamente com os próprios organizadores, lançaram campanhas para criar algo muito especial e fazer com que cada indivíduo se sinta confortável sendo como é.

No entanto, não são apenas as pessoas mais conhecidas que são os arquitetos disso, mas dentro de cada equipe há protagonistas secundários que estão ajudando a promover a mudança e o progresso. Um deles é Filippo Giussani, que trabalha duro no trabalho de simulação da Aston Martin para abrir o caminho para todos e acredita que cada passo conta no processo de mudança do esporte.

"Meu trabalho é muito difícil de entender, até para mim é complicado de explicar", disse o membro da equipe baseado em Silverstone. "Desenvolvo o software para a área de simulação aerodinâmica do carro, portanto, meu trabalho é oferecer o melhor software para simular as partes aerodinâmicas do carro e projetá-lo."

"Minha primeira lembrança de assistir à Fórmula 1 é ver as corridas com meus pais, especialmente com meu irmão e meu pai durante o verão, aos domingos, ao meio-dia ou pela manhã, dependendo do fuso horário. É uma lembrança muito boa", disse o piloto da Aston Martin, antes de continuar explicando a importância da comunidade LGTBIQ+ na categoria e como ela pode crescer.

"Para mim, é muito importante que a comunidade LGTBIQ+ na Fórmula 1, em geral, seja importante para a geração mais jovem, para que eles sintam que são representados por alguém e para que saibam que há pessoas como eles trabalhando nesse ambiente", explicou Giussani. "Quando eu era adolescente, não me sentia representado, por isso é muito importante fazer com que as pessoas saibam que há pessoas da comunidade LGTBIQ+ trabalhando na Fórmula 1, e isso deveria ser normal."

"Acho que as mensagens que Lewis Hamilton e Sebastian Vettel transmitiram no ano passado foram muito importantes para ter um alcance mais amplo no mundo. Eles também promoveram o estilo de vida em que você pode ser como você realmente é e você deve ser assim para ser melhor", comentou. "A Fórmula 1 está mudando, tentar fazer isso é muito difícil, mas as pessoas de dentro, como eu, estão tentando fazer a diferença para a geração mais jovem, colocando muito esforço e, definitivamente, algo vai acontecer."

