A Ferrari aguarda com expectativa a chegada de Lewis Hamilton à equipe de Fórmula 1 no começo de 2025. E, para o chefe Frédéric Vasseur, o heptacampeão trará benefícios que irão além de apenas a performance do carro na pista.

O anúncio da contratação, que chocou o paddock, foi feita no começo do ano, com Hamilton correndo ao lado de Charles Leclerc a partir de 2025. E, por mais que Vasseur, em respeito a Carlos Sainz, venha evitando falar muito sobre o heptacampeão, agora ele falou mais sobre sua determinação para atrair o britânico para o time italiano.

Em uma entrevista exclusiva com o Motorsport.com, Vasseur disse que a chegada de Hamilton já começou a render frutos, mesmo meses antes de seu primeiro contato com a equipe.

"O ativo de Lewis e de outros pilotos não é apenas seu tempo de volta nas classificações. Esse é o ponto final do emprego. O que podemos coletivamente ver no sábado e no domingo. O trabalho do piloto é bem mais amplo".

"Isso começa seis ou oito meses antes da temporada, podendo trabalhar no próximo projeto, trazer sua própria experiência, sua própria visão sobre o que podemos fazer, como podemos fazer e por aí vai".

Vasseur acredita que, com sua gestão ainda dando seus primeiros passos, ter alguém com a vasta experiência de Hamilton, será impagável em termos de dar uma direcionamento para o futuro.

Frédéric Vasseur, Team Principal, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Diria que ainda somos uma equipe jovem. Não é somente uma questão de idade, mas de experiência acumulada e vitórias juntos. Então isso significa que ainda somos bem verdes, ou jovens, e ter alguém nessa roda com tamanha experiência certamente terá um impacto".

"Temos tempo para discutir isso com Lewis, esse processo de construção da equipe, queremos ter uma visão de longo prazo para o próximo ciclo. Não estou falando sobre 2024 ou 2025, é sobre um ciclo, e nisso, claramente, temos que dar passos".

"Fizemos algumas melhoras já, e acho que, comparado há 12 meses, envolver os pilotos bem mais cedo o projeto, para construir as características do carro com eles. Acho que vamos na direção correta. Mas certamente Lewis trará valor".

Segredos de Hamilton e fofocas sobre Newey

Um dos aspectos encorajadores para Vasseur sobre a contratação de Hamilton é o fato da notícia não ter vazado até a véspera do anúncio. Se, no passado, a Ferrari era conhecida por não conseguir segurar para si as informações dentro das paredes de Maranello, foi apenas horas antes da oficialização que o caso realmente chegou à imprensa.

"Não tivemos vazamentos. Acho que isso foi feito de propósito por alguém do Reino Unido. Eu aprecio o fato de sermos um grupo pequeno, e trabalhamos nisso por meses, pudemos ir até o fim sem vazamentos. Essa foi boa".

Vasseur disse que uma das coisas nas quais ele focou desde sua chegada foi impedir o vazamento de informações secretas".

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Tivemos alguns vazamentos no começo, quando eu cheguei, mesmo antes da minha chegada, porque eu soube pela imprensa que eu viria para cá antes mesmo de começar a negociar. Nos últimos seis meses, tivemos fofocas na imprensa, mas eram fofocas e não vazamentos reais vindos de dentro".

"Houve essa história com Newey sendo visto em Bologna, porque ele estava indo a Mugello [para um teste]. Esse não foi um vazamento! Não quero julgar o passado, mas não posso reclamar. Tive mais vazamentos na Renault, por exemplo. Lá, eu falava algo na reunião e, à tarde, já estava nos sites".

