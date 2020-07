Vitória nas 24H de Daytona (IMSA) 1 / 43 Foto de: Art Fleischmann O time do Cadillac #10, formado por Renger Van Der Zande, Jordan Taylor, Fernando Alonso e Kamui Kobayashi, se classificou na sexta posição para o grid de largada.

Vitória nas 24H de Daytona (IMSA) 2 / 43 Foto de: Richard Dole / Motorsport Images Em seu primeiro turno de pilotagem, Alonso assumiu o carro na quinta posição e superou um a um os adversários para assumir a liderança e ainda abrir 21s de vantagem para o Konica Minolta Cadillac #10

Vitória nas 24H de Daytona (IMSA) 3 / 43 Foto de: Richard Dole / Motorsport Images Sob forte chuva, o espanhol acelerou para retomar a liderança da prova em seu segundo turno ao volante do Cadillac #10. Ele ainda abriu 55s de vantagem para o segundo colocado.

Vitória nas 24H de Daytona (IMSA) 4 / 43 Foto de: Art Fleischmann Em seu terceiro e último turno, Alonso assumiu o volante na segunda posição e se aproveitou de um erro de Felipe Nasr para retomar a ponta e cruzar a bandeirada em primeiro.

Vitória nas 24H de Daytona (IMSA) 5 / 43 Foto de: Richard Dole / Motorsport Images Foi a primeira vitória do Príncipe das Astúrias em Daytona. Em 2018 ele havia abandonado a corrida com problemas mecânicos depois de largar na 13ª posição.

Testes com McLaren no Bahrein 6 / 43 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Em fevereiro a McLaren anunciou que o espanhol assumiria um cargo de embaixador da marca e que testaria o carro de 2019 em algum momento da temporada

Testes com McLaren no Bahrein 7 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Em abril, Alonso assumiu o volante do carro da equipe de Woking e apoiou o time nos testes de pneus da Pirelli

Testes com McLaren no Bahrein 8 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O espanhol deu 64 voltas no primeiro dia de treinos e mais 69 no segundo, acumulando quilometragem e ajudando a equipe a compreender melhor a próxima geração de pneus da marca italiana.

Testes com McLaren no Bahrein 9 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Como o objetivo da equipe avaliar os novos compostos, os tempos de volta foram considerados pouco relevantes.

Testes com McLaren no Bahrein 10 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Depois da experiência, o espanhol afirmou que se considerava o melhor piloto do mundo.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 1000 milhas de Sebring 11 / 43 Foto de: Alexander Trienitz Em 2018 os pilotos do carro #8 da Toyota, Fernando Alonso, Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi já haviam conquistado vitórias em Spa e Le Mans, além de dois segundos lugares, no Japão e na China. Em Sebring, largaram na pole.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 1000 milhas de Sebring 12 / 43 Foto de: Alexander Trienitz E os pilotos do carro #8 não deram margem aos rivais e venceram a corrida em Sebring, em março.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 6H de Spa 13 / 43 Foto de: JEP / Motorsport Images Na corrida seguinte, o trio de Alonso, Buemi e Nakagima voltou a vencer, desta vez nas 6 Horas de Spa.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 6H de Spa 14 / 43 Foto de: Paul Foster Foi a segunda vitória consecutiva de Alonso e seus companheiros no circuito Belga.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 6H de Spa 15 / 43 Foto de: JEP / Motorsport Images Poucos dias antes da vitória, Alonso e Toyota confirmaram que o piloto deixaria a equipe após o término da temporada.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 24H de Le Mans 16 / 43 Foto de: JEP / Motorsport Images Alonso e seus companheiros chegaram à etapa final do campeonato, em Le Mans, com situação confortável na briga pelo título.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 24H de Le Mans 17 / 43 Foto de: Marc Fleury Por já ter vencido a prova em 2018, Alonso afirmou que a prioridade seria garantir o título ao invés de brigar pela vitória.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 24H de Le Mans 18 / 43 Foto de: Jose Mario Dias Depois de partir da segunda posição, o trio formado por Alonso, Buemi e Nakajima conseguiu superar os rivais da Toyota nas últimas horas da prova para garantir a segunda vitória consecutiva na lendária prova.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 24H de Le Mans 19 / 43 Foto de: Jose Mario Dias Com a segunda vitória em La Sarhte, o espanhol se tornou o primeiro piloto na história a vencer duas vezes em Mônaco e em Le mans, superando Tazio Nuvolari, Bruce McLaren e Jochen Rindt e Maurice Trintignant.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 24H de Le Mans 20 / 43 Foto de: Jose Mario Dias Com duas vitórias em cada uma das provas lendárias da Eurpa, Alonso precisa 'apenas' de uma vitória na Indy500 para se tornar o segundo piloto na história a conquistar a tríplice coroa, feito alcançado apenas por Graham Hill entre 1963 e 1972.

Indy500 - Segunda tentativa frustrada 21 / 43 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Em 2017, Fernando Alonso chegou a liderar as 500 milhas de Indianápolis, mas su motor Honda falhou e ele abandonou a prova. Mesmo assim, ele foi premiado como melhor novato da corrida.

Indy500 - Segunda tentativa frustrada 22 / 43 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Em sua segunda tentativa, a McLaren fez uma parceria com a Carlin e construiu um carro exclusivamente para que Alonso competisse na prova.

Indy500 - Segunda tentativa frustrada 23 / 43 Foto de: McLaren No entanto, após um acidente nos treinos livres em Indianápolis, a equipe teve problemas de logística e não conseguiu entregar um novo volante a tempo para o espanhol e acumulou diversos problemas.

Indy500 - Segunda tentativa frustrada 24 / 43 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Somando-se às falhas da McLaren, Alonso não foi rápido o suficiente para se classificar entre os 30 melhores que garantiram acesso direto à corrida e precisou disputar uma espécie de repescagem, na qual também saiu derrotado, o que resultou na não participação do espanhol na corrida.

Indy500 - Segunda tentativa frustrada 25 / 43 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Após o fracasso de piloto e equipe, Gil de Ferran, diretor esportivo da McLaren, pediu desculpas ao espanhol pelas trapalhadas da equipe em Indianápolis.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 26 / 43 Foto de: Toyota Racing Mas 2019 não se resumiu à corridas no asfalto. Alonso começou em março uma série de testes com a Toyota, de olho em uma participação no Rally Dakar de 2020.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 27 / 43 Foto de: Toyota Racing A primeira experiência do espanhol foi na África do Sul, onde começou sua preparação.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 28 / 43 Foto de: Toyota Racing Após a primeira experiência, Alonso disse ter gostado de pilotar um carro de rali.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 29 / 43 Foto de: Toyota Racing Apoiado pela fabricante japonesa, Alonso afirmou que todas as experiências fora da F1 eram mais do que apenas diversão.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 30 / 43 Foto de: Toyota Racing Depois das primeiras impressões positivas de Alonso, a Toyota elaborou um plano de testes e competições para o espanhol se preparar para Dakar.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 31 / 43 Foto de: Toyota Racing Um momento de grande 'tensão' para o espanhol foi sua experiência com as dunas do Namíbia, onde disse ter ficado chocado com o tamanho do desafio.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 32 / 43 Foto de: Toyota Racing Depois da experiência no Namíbia, o espanhol participou de sua primeira prova, a Lichtenberg 400, na África do Sul, onde completou a prova, mas não foi classificado por ter perdido muito tempo após capotar e danificar seu para-brisa.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 33 / 43 Foto de: Toyota Em Lichtenberg, Alonso formou dupla com Marc Coma, pentacampeão do Dakar como piloto de motos. Espanhol, Coma será co-piloto do asturiano.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 34 / 43 Foto de: Toyota Em seguida, a dupla Alonso-Coma participou do Rally do Marrocos. No primeiro dia, o Toyota dos espanhóis sofreu com furos nos pneus e ficou para trás. Na sequência, entraram no top-10, mas o terceiro dia foi o pior, com a dupla precisando abandonar.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 35 / 43 Foto de: Toyota Racing No último evento de preparação antes do Dakar, na Arábia Saudita, Alonso e Comas chegaram ao pódio pela primeira vez, comum terceiro lugar no rally Al Ula-Neom. A evolução do espanhol surpreendeu o experiente time da Toyota, que ficou empolgada para a lendária prova.

Fernando Alonso, Toyota Corolla Súper TC2000 36 / 43 Foto de: Toyota Racing Dias depois de chegar em terceiro na Arábia Saudita, Alonso participou de evento promocional da Toyota na Argentina, onde a marca japonesa oficializou sua participação na Stock Car 2020.

Fernando Alonso, Matias Rossi, Toyota Corolla Súper TC2000 37 / 43 Foto de: Toyota Racing Alonso guiou o carro da Toyota do Super TC 2000, competição argentina similar à Stock Car. Uma das celebridades a dar voltas ao lado do espanhol, foi Matías Rossi, astro da categoria que estará na Stock Car em 2020.

Fernando Alonso, Toyota Corolla Súper TC2000 38 / 43 Foto de: Toyota Racing Alonso deu várias voltas com o carro da Toyota no circuito argentino e impressionou por sua velocidade com o carro que havia acabado de conhecer.

Fernando Alonso, Toyota Corolla Súper TC2000 39 / 43 Foto de: Toyota Racing Em entrevista ao Motorsport.com, Alonso disse que não descarta participar de corridas da Stock Car no futuro, apontando conhecer a categoria através de Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet.

Fernando Alonso, Toyota Corolla Súper TC2000 40 / 43 Foto de: Federico Faturos Na esteira da declaração de Alonso, o chefe da Stock Car, Carlos Col, afirmou que a categoria tem interesse em trazer o espanhol para a corrida de duplas, que voltará a fazer parte do calendário da categoria em 2020.

2020: Estreia no Dakar 41 / 43 Foto de: A.S.O. Depois de muita preparação, a estreia oficial de Fernando Alonso no Dakar veio em janeiro deste ano. Alonso tinha ao seu lado Marc Coma, pentacampeão do evento na categoria de motos, como seu navegador

Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 42 / 43 Foto de: A.S.O. Alonso e Coma tiveram alguns sustos ao longo do Dakar, incluindo uma capotagem do carro, mas obtiveram bons resultados, incluindo um segundo lugar no oitavo estágio da prova