Volta de Rosberg e Vettel à F1 não é uma opção para Mercedes

Após a ida de Lewis Hamilton à Ferrari na temporada 2025 da Fórmula 1 ser confirmada, uma questão foi aberta imediatamente: quem substituirá o heptacampeão na Mercedes?

Quando o chefe da equipe, Toto Wolff, falou sobre ser "ousado" em sua escolha para substituir o britânico no próximo ano, muitos pensaram que ele estava se referindo ao jovem Andrea Kimi Antonelli. Com o piloto júnior da Mercedes tendo se destacado em todas as categorias em que competiu até agora, uma temporada de estreia estelar na F2 este ano poderia provar a Wolff que ele está pronto para dar o salto para um carro de F1 em 2025.

Mas pode haver outro cenário "ousado" para Wolff, talvez oferecendo uma solução de curto prazo para preencher a lacuna antes que Antonelli esteja realisticamente pronto para ser um piloto da Mercedes. E isso significa buscar experiência comprovada e vencedores para atuar como o complemento perfeito para George Russell.

Existem alguns candidatos óbvios que poderiam se encaixar nesse perfil, como os ex-campeões mundiais Nico Rosberg e Sebastian Vettel, que se encaixam bem do ponto de vista de desempenho e perfil e não estão vinculados a nada para 2025.

No entanto, com o telefone de Wolff provavelmente ainda quente com as abordagens de outros pilotos que querem se candidatar para o próximo ano, parece que os dois experientes alemães já estão fora de cogitação. Rosberg, que ficou famoso por abandonar a F1 poucos dias depois de conquistar o título mundial de 2016, deixou claro que não tem interesse em um possível retorno.

Em entrevista ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung, o ex-Mercedes disse que não tinha nenhum desejo de voltar, nem acreditava que poderia ser competitivo. "Isso acabou, não estou planejando um retorno", disse Rosberg, cuja prioridade agora é sua nova vida como investidor financeiro e pai de família. Ele acrescentou: "Tenho grande respeito pelo perigo".

Falando sobre os aspectos competitivos de ser um piloto de F1, ele disse: "Eu também não poderia simplesmente fazer isso. Teria de me preparar intensamente durante um ano inteiro, nem que fosse para treinar as sinapses (conectores de neurônios) em meu cérebro."

"Um piloto de corrida precisa reagir super-rápido em velocidade máxima e ser preciso. Perdi isso depois da longa pausa. Os músculos também são submetidos a muita tensão, apenas para segurar o volante com todas as forças centrífugas."

Embora Vettel não tenha falado em público sobre um possível interesse na F1, recentemente Wolff parece tê-lo descartado também. Havia uma ideia de que Vettel poderia competir no Campeonato Mundial de Endurance este ano, mas esses planos fracassaram. Um retorno à competição em algum lugar está definitivamente nos planos, mas parece improvável que seja na F1.

Em entrevista recente à Auto Motor Und Sport, Wolff falou sobre Vettel: "Acho que ele tomou a decisão de não correr mais. Estamos conversando regularmente. Também conversamos ontem, mas não se tratava de pilotar para nós no futuro."

Com Rosberg e Vettel fora do páreo, resta uma mão experiente e comprovada que poderia estar disponível - Fernando Alonso. O espanhol deixou claro, durante suas sessões com a mídia antes do lançamento da Aston Martin no início desta semana, que ele tinha uma boa posição no mercado de pilotos, porque havia apenas três campeões mundiais no grid e ele era o único disponível.

E, apesar de dizer que sua prioridade é falar primeiro com sua atual equipe, ele também sugeriu que o interesse das concorrentes provavelmente seria canalizado através de outros, incluindo seu empresário Flavio Briatore. Perguntado se houve contato de outras equipes, Alonso disse: "Não diretamente a mim, mas tenho certeza de que há interesse em geral para saber qual é a minha posição no futuro."

"A equipe que demonstrou mais interesse e que me pergunta semanalmente é a Aston Martin, então vamos ver." As conversas que Briatore está tendo tiveram uma reviravolta interessante na semana passada, quando o ex-chefão postou uma foto no Instagram de uma reunião de café que ele estava tendo com Wolff. Foi na segunda-feira, no Cova, um café em Mônaco que pertence a Briatore e onde os dois se encontram com frequência.

Essa foto do Instagram certamente alimentou a imaginação das pessoas quando se trata de uma possível mudança de Alonso para a Mercedes. É bem possível que essa tenha sido a intenção de Briatore ao publicar a conversa entre os dois, com a sugestão de que o próprio Wolff não estava ciente de que a inocente foto se tornaria pública.

Por enquanto, a Mercedes não tem pressa em decidir quem quer colocar ao lado de Russell no próximo ano. Ainda há muito tempo para ver como Antonelli se desenvolve e como o quadro competitivo do grid da F1 este ano molda o mercado de pilotos em termos de quem poderia estar prontamente disponível para a temporada seguinte. A possibilidade de Wolff ser "ousado" com sua escolha final ainda pode se concretizar.

