Apenas um dia depois de anunciar que não faria mais parte da Renault como piloto reserva e de testes, o britânico Jack Aitken confirmou que vai assumir um papel similar na Williams. Como parte do acordo assinado, Aitken vai estar presente em todos os GPs para trabalhar com os engenheiros da Williams, vai participar de um treino livre de sexta, além de realizar um programa completo de simulador.

Falando sobre a nova função, Aitken disse: "É uma grande honra me juntar à Williams como piloto reserva para 2020. A Williams é uma grande equipe, com grande histórico na categoria, e contínua longevidade. Estou muito animado por contribuir diretamente para o seu desenvolvimento através dos meus trabalhos de simulador e treinos".

A chefe da equipe, Claire Williams acrescentou: "A partir dos resultados de Jack até aqui fica óbvio que ele é um jovem piloto com uma grande carreira a sua frente e acreditamos que ele tem as credenciais para ir longe no esporte. Jack provou sua habilidade na Fórmula 2 e na GP3 e estamos ansiosos para ver o que ele vai apresentar como piloto reserva oficial da equipe".

Aitken era piloto da Academia da Renault desde 2016, após conquistar a Fórmula Renault Eurocup no ano anterior. Em 2016, ele terminou em quinto na GP3 correndo pela Arden e no ano seguinte foi vice-campeão após uma troca com a ART Grand Prix. Em 2018, o britânico terminou em 11º na Fórmula 2, ainda na ART, enquanto seu companheiro de equipe, George Russell, foi o campeão.

Na última temporada, Aitken trocou de equipe e foi para a Campos Racing na F2. A mudança foi positiva, já que terminou em quinto no campeonato, com três vitórias e outros quatro pódios.

Aitken não é o único piloto jovem com contrato com a Williams. Além do britânico, Dan Ticktum e Jamie Chadwick trabalham com a equipe como pilotos de desenvolvimento e Roy Nissany foi anunciado em janeiro como piloto de testes.

