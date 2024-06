Em uma classificação marcada por bandeiras vermelhas, Colton Herta superou Álex Palou e confirmou o favoritismo para ficar com a pole position da etapa de Detroit da Indy com uma vantagem de apenas 0s125.

Herta voou pelo circuito para marcar 01min00s5475 para garantir a pole, dando a volta por cima após sua batida nas 500 Milhas de Indianápolis da semana passada, em sua 12ª posição de honra na categoria.

No Fast 6, Álex Palou vinha em uma sequência forte, mas acabou atrapalhado por uma bandeira vermelha causada por Kyle Kirkwood a menos de um minuto do fim da sessão. A direção de prova liberou os pilotos a darem mais uma volta, mas não foi suficiente.

Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, Josef Newgarden foi o terceiro, logo à frente de seu companheiro de Penske, Scott McLaughlin, com Scott Dixon e Kirkwood completando a lista dos pilotos que avançaram para a disputa da pole position.

A primeira bandeira vermelha da sessão veio no Fast 12, quando Pato O'Ward ficou parado na pista ao se perder após tentar ficar fora do caminho de Kirkwood. Ele perdeu suas duas melhores voltas e larga apenas em 12º.

Já os brasileiros foram eliminados ainda na primeira parte da classificação. Pietro Fittipaldi sai em 15º após uma reclamação de ter sido atrapalhado por Scott Dixon, enquanto Helinho Castroneves larga apenas em 25º amanhã.

A Indy volta à pista de Detroit no domingo para a corrida, com largada marcada para 13h30, horário de Brasília, com transmissão do ESPN e do Star+.

Confira o grid de largada da Indy em Detroit:

Pos Piloto Equipe Melhor Volta 1 Colton Herta Andretti 01min00s547 2 Álex Palou Chip Ganassi +0.152 3 Josef Newgarden Penske +0.413 4 Scott McLaughlin Penske +0.757 5 Scott Dixon Chip Ganassi +0.843 6 Kyle Kirkwood Andretti +3.745 7 Theo Pourchaire Arrow McLaren +0.187 8 Will Power Penske +0.214 9 Marcus Ericsson Andretti +0.303 10 Santino Ferrucci AJ Foyt +0.488 11 Christian Lundgaard RLL +0.619 12 Pato O'Ward Arrow McLaren +2.500 13 Christian Rasmussen Ed Carpenter +0.846 14 Romain Grosjean Juncos +0.946 15 Pietro Fittipaldi RLL +0.821 16 Alexander Rossi Arrow McLaren +1.043 17 Agustin Canapino Juncos +1.009 18 Rinus VeeKay Meyer Shank +1.057 19 Marcus Armstrong Chip Ganassi +1.193 20 Graham Rahal RLL +0.586 21 Linus Lundqvist RLL +1.082 22 Felix Rosenqvist Meyer Shank +1.197 23 Sting Ray Robb AJ Foyt +1.298 24 Tristan Vautier Meyer Shank +1.662 25 Hélio Castroneves Meyer Shank +1.421 26 Jack Harvey Dale Coyne +1.571 27 Kyffin Simpson AJ Foyt +1.230

