Piloto da equipe SKY Racing Team VR46 e líder da temporada 2020 da Moto2, o italiano Luca Marini sofreu um acidente bizarro nesta sexta-feira durante treino para a etapa da França, disputada no tradicional circuito de Le Mans.

O meio-irmão de Valentino Rossi virou à esquerda na curva 5, mas sua moto Kalex deu uma 'chicoteada' e fez com que ele fosse arremessado violentamente no ar, como se vê no vídeo abaixo:

O piloto de 23 anos, que corre pelo time de Rossi na Moto2, foi levado para o hospital após o acidente e o segundo treino livre foi interrompido com bandeira vermelha. Entretanto, Marini não sofreu ferimentos graves.

De todo modo, a ida à unidade hospitalar foi necessária, pois os exames feitos no centro médico do circuito não foram conclusivos em relação ao tornozelo esquerdo. A equipe de Marini confirmou que não houve fratura e ele tentará correr no sábado.

O piloto italiano é especulado em uma vaga na Avintia Ducati para a próxima temporada da MotoGP. Entretanto, o espanhol Tito Rabat, que seria o preterido para uma ascensão de Marini, tem contrato com a equipe para o ano que vem.

