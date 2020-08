Uma semana depois de vencer no Red Bull Ring, Andrea Dovizioso não esteve em posição de buscar mais uma vitória no GP da Estíria da MotoGP. Apesar de ter trabalhado o fim de semana inteiro no composto do pneu traseiro, desde a primeira corrida percebeu que algo estava errado. E não poupou críticas à Michelin, fornecedora de pneus do Mundial.

Quando a prova foi suspensa devido ao acidente de Maverick Viñales, o piloto da Ducati era oitavo, com problemas de pneus e longe da performance de Joan Mir, que andava a passos largos para vencer. Após a relargada, conseguiu subir para quinto, e terminou sem entender o que aconteceu.

"Não existe explicação para tantos altos e baixos que todos estão sofrendo", disse. "Se você sabe a origem, trabalha para resolver, mas isso não está acontecendo agora".

"Viemos de uma corrida em que éramos mais rápidos. Trabalhamos para essa corrida, fomos rápidos e consistentes. Mas aí na corrida os pneus se comportam de forma totalmente diferente. Você larga e é mais lento que a maioria".

E, para o italiano, que está de malas prontas para sair da Ducati no final da temporada, essa situação torna o campeonato imprevisível.

"Como você ganha um campeonato assim? Eu realmente não sei. Se você perguntar isso a todos que correram hoje, eles não vão mentir. Ninguém tem a situação sob controle".

"Agora é impossível dizer quem faz o quê. Ninguém tem respostas. Todos fazem suposições, mas ninguém tem a situação sob controle".

"Na minha opinião, há um problema com a janela de operação dos pneus, que é muito pequena, e também há um problema de qualidade. E não sou o único que pensa assim. Já conversamos sobre isso no Comitê de Segurança e muitos concordam".

"Há um problema em que um pneu não é igual ao outro. Quando você faz duas corridas na mesma pista, as coisas não podem ser tão diferentes. Já havíamos reclamado dos pneus na pré-temporada e agora todos reclamam".

"A Michelin pode entender o que está acontecendo, mas eles não tem a situação dos pneus sob controle. Eles não conseguem fazer pneus iguais".

