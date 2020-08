A disputa pela vitória do GP da Estíria da MotoGP parecia que estava entre Pol Espargaró da KTM e Jack Miller da Ducati, até a última curva da última volta da prova, quando os dois se encontraram e espalharam, abrindo espaço para a vitória de outra KTM, do português Miguel Oliveira. Após a corrida, ambos lamentaram a chance desperdiçada.

Espargaró e Miller assumiram a ponta após a relargada e protagonizaram uma ótima disputa pela liderança com trocas de posições até a chegada da última curva.

O espanhol da KTM disse que foi forçado a fazer uma dura defesa na última volta, devido à força da Ducati em frenagem e aceleração. "Quando eu cruzei a linha de chegada, eu vi na minha placa '+0s', então eu não sabia qual era a distância que eu tinha para Jack", disse Espargaró. "Eu só precisava bloquear o lado de dentro da curva. Talvez eu tenha bloqueado um pouco demais. Mas eu precisava fazer isso, especialmente com a Ducati, que tem uma frenagem e aceleração forte". "É uma questão de quem queria mais vencer. Com certeza dói porque no final não vencemos, demos ela a Miguel. No final, o que importa é que tivemos uma disputa boa, limpa, até o final. Gostamos disso". Já Miller, que voltou a subir ao pódio da MotoGP, lembrou de sua lesão no ombro, ocorrida no dia anterior, devido a uma queda no último treino livre.

"O meu objetivo não era pensar muito nisso, e hoje foi um dia especial", disse Miller. "Sinto por Joan Mir. Na primeira parte, pilotou como um campeão, não tinha condições de segui-lo. Ele teria vencido a prova, então lamento por ele".

"Também quero agradecer aos médicos por me ajudar. Trabalhamos até as 11 da noite em meu ombro, hoje me levantei às 7 para fazer uma ressonância e não teria feito isso sem a equipe médica".

Miller, que ficou surpreendido com a chegada de Oliveira, viu a vitória escapando de suas mãos.

"Não o esperava, não me dei conta que ele estava tão próximo. Contava que minha luta era com Pol. Fiquei em choque quando vi ele passando. Pelo menos ficou com a Tech3. Eles se deram bem com a mudança", disse, em referência à mudança da Tech3, de Yamaha para KTM, ocorrida em 2019.

