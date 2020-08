Após a notícia divulgada pela Honda de que Marc Márquez não deverá voltar à MotoGP por dois ou três meses devido à recuperação de sua fratura no braço, podendo perder toda a temporada de 2020, os principais pilotos do grid do Mundial repercutiram a notícia, lamentando a falta do hexacampeão.

O fato garante que a MotoGP terá um novo campeão ao final da temporada 2020.

O piloto da Avintia, Johann Zarco, diz que entende o quão difícil é a situação atual de Márquez, tendo passado por uma cirurgia no punho essa semana, e sabendo o quão motivado o espanhol estava para voltar a correr. "Deve ser muito difícil para ele passar por uma situação dessas", disse. "Em Jerez, após o acidente, ele voltou imediatamente e tentou, mas não conseguiu. A partir daquele momento, ele sabia que seria difícil". "Eu passei a entender mais o que ele está passando. Eu fiz minha operação e foi pequena comparada à dele, mas eu queria voltar à moto novamente para ter aquela sensação, mesmo que representasse uma chance de uma recuperação imperfeita". "Então é uma notícia triste. Deve ser difícil para ele. Mas conhecemos Marc e ele é bem jovem, então voltará forte". Valentino Rossi afirmou que a situação mostra que Márquez é humano, apesar de retornos "milagrosos" estarem se tornando comuns na MotoGP.

"Nos últimos anos, vimos pilotos se recuperando de ferimentos de modo quase milagroso", disse. "Mas Márquez tentou voltar à moto apenas quatro dias depois de passar por uma cirurgia de uma fratura grande. Isso mostra que ele é humano, todos nós somos".

Andrea Dovizioso havia sido informado da notícia pouco antes de falar com a imprensa no sábado, mas o piloto da Ducati admitiu que é uma notícia "impactante para o campeonato", mas que não deve impactar sua situação na luta pelo título.

"No final, se Marc voltasse em Misano ou depois, para o campeonato muda sim, porque quando ele está na pista ele vai estar na ponta, certamente", disse. "Mas se é melhor ou pior para nós, não sei. É uma notícia impactante par o campeonato, mas não para nosso campeonato, nossa situação".

Já o pole do GP da Estíria e futuro companheiro do espanhol na Honda, Pol Espargaró, desejou a Márquez uma pronta recuperação, enquanto destacou que a falta do "melhor piloto da atualidade" significa que nenhum piloto do grid tem condição de saber qual é seu ritmo verdadeiro.

"Ele é o melhor piloto da atualidade no grid", disse Espargaró. "E estar sem ele aqui na pista, não teremos como ver a performance de nossas motos contra o nível mais alto. Não temos como saber o quão rápido ele seria na Áustria".

"Então, com certeza, quando temos algo do tipo, desejamos a ele a recuperação mais rápida possível, e esperamos vê-lo na moto novamente logo".

