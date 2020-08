O líder do campeonato na MotoGP, Fabio Quartararo, classificou a Suzuki como a "moto perfeita" para o circuito de Red Bull Ring antes do GP da Estíria deste domingo.

Alex Rins ameaçou levar a Suzuki à vitória no GP da Áustria, disputado no mesmo circuito na semana passada, antes de cair quando lutava pela liderança com Andrea Dovizioso. O companheiro do espanhol, Joan Mir, conseguiu seu primeiro pódio na pista austríaca.

Mir liderou a sessão TL3 deste sábado por 0s151, e mostrou forte ritmo de corrida no TL2 de sexta-feira à tarde.

Embora a Suzuki ainda esteja cerca de 7 a 8 km/h abaixo tabela de velocidades em comparação com a Ducati no Red Bull Ring, a GSX-RR provou ser uma das máquinas mais fortes na pista austríaca.

"Para mim, a Suzuki é realmente impressionante pela performance que tem, porque parece que a moto está virando muito bem nas curvas, freando bem e a velocidade máxima também é muito superior à nossa," disse Quartararo ao Motorsport.com. "Acho que é uma das motos perfeitas para esta pista."

A Ducati está invicta no Red Bull Ring desde que o circuito voltou ao calendário em 2016, com três vitórias de Dovizioso nos GPs austríacos.

Depois de prever que Rins seria um candidato à vitória na semana passada, o piloto da Ducati, Andrea Dovizioso, mais uma vez apontou as Suzukis como postulantes ao triunfo neste domingo.

Quando questionado pelo Motorsport.com como a GSX-RR se compara à Ducati, Dovizioso disse que as fortes frenagens, curvas e tração da Suzuki estão permitindo que a moto supere um pouco seu déficit de potência, enquanto sua gentileza com os pneus permite que Rins e Mir sejam fortes ao fim das corridas.

“Acho que eles são muito bons nas freadas, muito parecidos com nós, e muito melhores no meio das curvas", explicou Dovizioso.

“A aceleração não é tão boa quanto a nossa, mas eles conseguem sair com mais velocidade".

“Quando você sai com mais velocidade, você consegue não usar muito o pneu traseiro, não tem que pegar [a moto] e usar a força porque você faz a velocidade no meio das curvas".

“Então, acho que eles usam um pouco menos os pneus, razão pela qual Rins e Mir são realmente bons no final da corrida".

“Podemos acelerar muito mais do meio da reta até o final, mas se você perder alguns quilômetros [por hora] na primeira parte da aceleração, demora muito para ganhar na Suzuki, porque você está perdendo velocidade".

"Isso significa que você começa a ganhar no meio da reta, não antes".

"Eles são capazes de ser consistentes e rápidos, mas acho que neste momento, são mais consistentes do que todos".

