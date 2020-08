O piloto da Pramac Ducati, Francesco Bagnaia não está com a sorte em seu lado. Após perder o que seria seu primeiro pódio na MotoGP na etapa da Andaluzia, o piloto sofreu um grave acidente nesta sexta, durante os treinos livres para o GP da República Tcheca, fraturou a tíbia, osso da perna, e está fora.

Na segunda corrida em Jerez, Bagnaia vinha em ótima performance até o momento que um problema no motor o tirou da prova, quando estava em segundo lugar.

Considerado como um candidato ao pódio neste final de semana e na rodada dupla da Áustria, Bagnaia teve que lidar com mais um problema em Brno. Após uma queda na Curva 1, próximo do final do TL1, o piloto foi levado ao hospital, que confirmou a fratura na tíbia.

O chefe da Pramac, Fracesco Guidotti confirmou na transmissão da MotoGP que o piloto está fora da etapa deste final de semana e deve perder o GP da Áustria na semana que vem.

A Pramac e a Ducati confirmaram que o piloto voltará para a Itália e passará por cirurgia na perna após uma fratura na tíbia direita.

"As radiografias mostram uma fratura na tíbia, que terá que ser operada", disse Guidotti. "Agora ele está fazendo uma ressonância para ver se há algum dano aos ligamentos".

Bagnaia se junta a Marc Márquez, Cal Crutchlow e Álex Rins, na crescente lista de pilotos com fraturas na temporada 2020 da MotoGP, com apenas duas etapas concluídas até aqui.

O piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, é o favorito para ocupar a vaga de Bagnaia. A decisão deve sair hoje ainda ou no sábado.

