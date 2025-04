MotoGP: Zarco vê Honda compensando "déficit para marcas europeias"

O francês Johann Zarco está contente com o momento da Honda no início da temporada 2025 da MotoGP, tendo conquistado resultados importantes até aqui. Para o piloto da LCR, a marca japonesa está progredindo graças à adoção de novos métodos sob a orientação do diretor técnico Romano Albesiano, vindo da Aprilia com um "novo ímpeto" de trabalho.

Assim como a Yamaha, a Honda está se inspirando no sucesso de Ducati, KTM e Aprilia nos últimos anos e, com isso, passaram a investir em um intercâmbio maior entre suas bases na Europa e no Japão.

Albesiano chegou neste início de ano para assumir o cargo de diretor técnico, função que ocupava anteriormente na Aprilia. De acordo com Johann Zarco, o italiano trouxe uma bem-vinda mudança de mentalidade dentro damarca: " Com Romano, acho que é interessante ter um europeu de outra marca para ajudar os japoneses a tomar decisões mais rápidas", explicou o francês.

"Sabemos que na educação dos japoneses, em sua maneira de trabalhar, quando eles estão no caminho certo, não é possível detê-los, mas o problema é que não estávamos claramente no caminho certo. Acho que Romano pode ajudar os japoneses a mudar de uma direção para outra, até encontrarmos a direção certa".

Por estar no comando, Albesiano tem o poder de passar novas responsabilidades aos engenheiros europeus, o que Zarco vê como positivo.

"Os japoneses estão tentando se adaptar da melhor forma possível para compensar o déficit para os europeus", enfatizou o piloto da LCR na coletiva pré-GP da França. "A Honda tem a capacidade de trazer os europeus para sua organização de trabalho, porque eles também sabem que as corridas são muito específicas e que é necessária uma visão diferente".

"Quando eles encontram um tipo de líder europeu, você sente que eles ficam quase livres para trabalhar melhor. [Albesiano] é alguém que quase tira da Honda a responsabilidade pela tomada de decisões. Como resultado, Romano pode tomar decisões e a Honda pode ir em frente. Sentimos que isso nos dá um novo ímpeto".

Esses métodos de trabalho também existem na LCR, em torno de Christophe Bourguignon. Anteriormente mecânico chefe designado para um piloto, o diretor técnico da equipe, apelidado de "Beefy" por todos, agora é responsável por coordenar o trabalho de todos os engenheiros.

"A função de Beefy mudou um pouco ao longo dos anos. Agora ele está pegando todas essas informações e tentando distribuí-las e fazer com que todos os engenheiros japoneses trabalhem juntos, além de entender o que está acontecendo nas outras motos, com todos os pilotos".

Entrevista de Basile Davoine

