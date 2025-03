MotoGP: Augusto Fernandez substitui Oliveira no GP das Américas

A ausência do português Miguel Oliveira por lesão no GP das Américas de MotoGP da próxima semana fará com que o espanhol Augusto Fernández faça sua estreia na Pramac Yamaha. O espanhol, depois de duas temporadas com a equipe GasGas Tech3-KTM, ficou sem lugar nesta temporada, assinando com a Yamaha como piloto de testes e substituto, com a promessa de que poderia participar de corridas como wild card. A primeira oportunidade para Augusto virá na terceira etapa de 2025, em Austin.

"Após uma lesão na articulação esternoclavicular esquerda sofrida em um acidente durante a Sprint Race no GP da Argentina, Oliveira será forçado a perder a terceira etapa do Campeonato Mundial de MotoGP, marcada para a próxima semana no Circuito das Américas, em Austin. Ele será substituído pelo piloto de testes da Yamaha Factory Racing MotoGP, Augusto Fernandez", explicou a Pramac em um comunicado oficial.

Os exames médicos iniciais no centro médico do circuito de Termas de Rio Hondo descartaram fraturas, mas confirmaram uma contusão esternoclavicular significativa e um grande hematoma em Miguel. Forçado a perder o GP, ele retornou a Portugal no domingo para se submeter a outros exames médicos, que revelaram uma luxação da articulação esternoclavicular e danos nos ligamentos. O português passará por outros testes nos próximos dias para monitorar seu progresso.

Substituindo Miguel na Pramac Yamaha MotoGP a bordo da YZR-M1 estará Fernandez, 27, o Campeão Mundial de Moto2 de 2022. No momento, o espanhol estará nos Estados Unidos e, dependendo da recuperação de Oliveira, ele também poderá estar na quarta etapa da temporada no Catar, em 13 de abril.

"Antes de tudo, quero desejar ao Miguel meus melhores votos de recuperação. Espero que ele possa voltar em breve. Também quero agradecer à Yamaha e à Pramac por essa oportunidade. Austin é um circuito incrível e mal posso esperar. Estou realmente ansioso pelo fim de semana da corrida", explicou.

"Lamento muito saber da lesão de Miguel, especialmente em um momento da temporada em que ele estava ganhando cada vez mais confiança com sua YZR-M1 e com a equipe", explicou Gino Borsoi, chefe de equipe da Pramac.

"Infelizmente, a sorte não esteve do lado dele nos últimos anos, mas, conhecendo-o, tenho certeza de que ele reagirá como o verdadeiro lutador que é e voltará tão forte e motivado quanto antes. O mais importante agora é que ele receba o melhor tratamento e possa voltar às pistas o mais rápido possível. Quanto ao Augusto, seja bem-vindo à equipe! Apesar do pouco tempo, tenho certeza de que podemos fazer um ótimo trabalho, com toda a Pramac Yamaha pronta para apoiá-lo em todos os momentos."

Oliveira se manifestou. "Antes de tudo, quero agradecer à equipe e aos médicos que me trataram. Depois de voltar para casa, fiz uma ressonância magnética que detectou uma luxação da articulação esternoclavicular com ligamentos rompidos. Obviamente, discutimos as opções de recuperação mais rápidas e foi decidido manter o braço imobilizado por algum tempo", disse Miguel, que sofreu uma queda feia em um acidente com o estreante Fermin Aldeguer, espanhol da Gresini Ducati.

"O momento do retorno é imprevisível porque temos que esperar a resposta biológica. Avaliaremos a cada semana a situação. Estamos trabalhando para voltar à pista o mais rápido possível, mas, acima disso, vamos nos concentrar na minha recuperação e voltar a estar 100% em forma", completou ele.

