Alex Márquez subiu ao pódio novamente no sábado, com outro segundo lugar, na corrida sprint do GP da Espanha de MotoGP . Mas esse resultado não foi como os outros que conquistou nesta temporada: primeiro porque foi em casa e os torcedores espanhóis explodiram nas arquibancadas, mas acima de tudo, por causa das condições especiais em que o #73 chegou.

O piloto da Gresini Racing vinha sofrendo com uma falta de tempo de corrida maior do que em outros finais de semana devido às duas quedas que sofreu na sexta-feira, especialmente a segunda, que foi mais violenta e o deixou sem meia hora de treino. Mas, apesar disso, o espanhol mais uma vez se destacou, classificando-se em quarto lugar e terminando em segundo na sprint. Márquez aproveitou uma boa largada para ultrapassar Pecco Bagnaia e, em seguida, a queda de Fabio Quartararo para herdar o segundo lugar, onde permaneceu até a bandeira quadriculada, com Marc Márquez claramente à frente dos demais.

Após a sprint, o piloto espanhol disse que esse pódio foi melhor do que os anteriores: "Esse tem um sabor melhor porque entrei na sprint sem expectativas e não me sentindo preparado com o calor que tivemos na pista hoje", disse ele ao DAZN.

"Ontem eu quase não treinei e você sempre tem aquele nervosismo extra de não saber o que vai acontecer o tempo todo. Saí um pouco às cegas. Acho que o resto do pessoal deu um passo à frente em relação a ontem e estávamos mais ou menos no mesmo nível, devido à falta de informações, ao meu erro e ao fato de não poder andar no treino. Vamos ver se amanhã conseguiremos dar o mesmo passo que os outros", continuou.

Perguntado por Carlos Checa sobre onde prefere largar, em quarto lugar atrás de Marc ou em terceiro, mas na primeira fila, e se será capaz de desafiar o #93, Alex deixou claro onde seu irmão mais velho faz a diferença: "Prefiro largar em quarto, porque é onde eu estou. É verdade que, por dentro, você tem a chance de vencer, mas se largar bem, como fiz hoje, também pode abrir uma brecha. Então comecei um pouco às cegas, especialmente com o pneu traseiro macio, com o qual não me sinto totalmente confortável. Vi isso hoje de manhã, ele tem muita aderência e empurra muito a frente, então não consigo fazer curvas bem, especialmente nas curvas em que Marc faz, como a 4, 7 e 8. É aí que ele faz a diferença."

"Ali, com o pneu traseiro macio e indo até o limite da frente, porque ele empurra, consegue fazer a mesma curva e não perde nada. Por outro lado, tenho um pouco mais de equilíbrio em toda a motocicleta com a traseira média. No TL2, me senti muito bem com ela", continuou.

Alex acha que a diferença para o irmão no domingo pode ser menor, embora o hexacampeão mundial tenha algo a mais quando o calor aumenta e a aderência diminui: "Acima de tudo, a corrida de amanhã é sobre ter uma boa largada e uma boa primeira volta. A partir daí, é preciso administrar e não cometer erros como fizemos hoje. Se pudermos, vamos nos recuperar. Acho que a diferença poderia ser menor, mas quando está muito quente e há muito menos aderência na pista, Marc pode ir tão rápido quanto nós. O resto de nós é um pouco mais lento".

Por fim, Márquez destacou o fato de que em Jerez forma-se um pequeno grupo de motos onde é muito difícil, quase impossível, ultrapassar: "Quando há um pequeno grupo é muito difícil. Pecco estava 0,6s atrás de mim, quando eu não estava me sentindo muito bem e ele não conseguiu se aproximar de mim. É isso que temos de tentar, atacar e ser um pouco mais agressivos. Na primeira volta, eu não estava me sentindo muito bem e eles abriram uma brecha e isso não pode acontecer, porque atrás podem atacá-lo", acrescentou.

MAIOR ARREPENDIMENTO de Márquez: lição para MARTÍN? Chance de Bagnaia, ACOSTA 'na' Honda e pré-JEREZ

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!