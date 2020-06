Mais uma vaga do grid da MotoGP de 2021 foi fechada. A Aprilia anunciou nesta terça a renovação do contrato de Aleix Espargaró por mais dois anos, garantido o espanhol na equipe até o final da temporada de 2022 pelo menos.

O mais velho dos irmãos Espargaró se juntou à montadora italiana em 2017 após perder sua vaga na Suzuki para Andrea Iannone, e conquistou o melhor resultado da Aprilia na MotoGP logo em sua estreia, com um sexto lugar no GP do Catar.

Espargaró se tornou um membro valioso para a Aprilia desde então, e teve um papel fundamental na revolução feita na RS-GP para a temporada de 2020.

Há duas semanas, ele havia falado ao Motorsport.com que um acordo com a Aprilia estava próximo, e na terça a marca italiana confirmou a informação.

A identidade de seu companheiro de equipe continua uma dúvida, com Iannone esperando o resultado de seu recurso para reverter a suspensão de 18 meses após cair no teste de doping. A Aprilia já declarou apoio ao piloto e reafirmou o desejo de manter o italiano caso ele seja bem sucedido.

Porém, a situação parece se tornar mais favorável a Danilo Petrucci, que confirmou sua saída da Ducati na semana passada.

O movimento mais recente no mercado de pilotos da MotoGP envolveu o irmão mais novo de Aleix, Pol, que deve sair da KTM para correr na Honda em 2021 ao lado de Marc Márquez. Já Álex, que irá correr pela equipe oficial da Honda esse ano, deve ser transferido para a LCR, com apoio total da fábrica.

Com a LCR tendo uma vaga específica para um piloto japonês, Takaaki Nakagami, Cal Crutchlow deve perder sua vaga para abrir espaço para Márquez. E com as opções na LCR limitadas, Crutchlow pode estar novamente considerando a aposentadoria.

Veja como está o grid da MotoGP para 2021 no momento:

Equipe Pilotos Repsol Honda Marc Márquez Pol Espargaró Monster Yamaha Maverick Viñales Fabio Quartararo Ducati Jack Miller - Suzuki Álex Rins Joan Mír Aprilia Aleix Espargaró - KTM - LCR Honda Álex Márquez Takaaki Nakagami Petronas Yamaha Franco Morbidelli - Pramac Ducati Francesco Bagnaia Jorge Martin Avintia Ducati - Tech 3 KTM - *Em itálico, pilotos não confirmados mas que são vistos como certo para as vagas

