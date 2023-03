Carregar reprodutor de áudio

A contagem regressiva para a temporada 2023 da MotoGP está rolando! Neste sábado, tivemos o início da última etapa da pré-temporada, com dois dias de sessão em Portimão, que recebe a abertura do campeonato no dia 26 de março. E após as oito horas de testes, a Ducati garantiu uma dobradinha, com Francesco Bagnaia à frente de Luca Marini.

Marini, da VR46, foi o primeiro a ir à pista, mas foi Bagnaia quem assumiu a ponta da tabela com 01min40s551.

Na segunda hora, Enea Bastianini, que passa a correr na equipe oficial da Ducati em 2023, foi forçado a parar com problemas técnicos, enquanto Bagnaia melhorava seus tempos para abaixo de 01min40s.

Na metade do dia, era Marini quem liderava com 01min39s400. Ele seguia na ponta no início da última hora, com 01min39s005. Mas com 30 minutos Bagnaia baixou a marca para 01min38s771 para garantir a liderança.

Um mês depois dos testes de Sepang, o pitlane estava repleto de atualizações e inovações das montadoras. A Aprilia chamou a atenção devido a um novo e radical conceito aerodinâmico, colocando Maverick Viñales em terceiro com 01min39s025.

Agora piloto da Ducati, Álex Márquez foi o quarto com a GP22 da Gresini, à frente das Aprilias da equipe RNF, com Raúl Fernández e Miguel Oliveira.

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Companheiro de Marini, Marco Bezzecchi foi o sétimo, logo à frente de Fabio Quartararo, o melhor colocado da Yamaha, a 0s843 de Bagnaia. Já na Honda Álex Rins foi o melhor colocado com a LCR em 11º.

Aleix Espargaró foi o 12º com a outra Aprilia de fábrica, enquanto Joan Mir foi o 14º, enquanto Marc Márquez, que sofreu uma queda durante o dia, foi apenas o 19º.

O último dia da pré-temporada começa a partir das 06h30, horário de Brasília, deste domingo (12).

Rico Penteado revela como Flavio Briatore 'acabou com a brincadeira' na Renault F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #220 - Fernando Alonso pode ser a 'salvação' da F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: