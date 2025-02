A equipe de trabalho da Ducati não conseguiu estabelecer os melhores tempos nos dois primeiros dias de testes pré-temporada da MotoGP em Sepang, na Malásia. O foco está na avaliação de novos desenvolvimentos, especialmente com o motor e a aerodinâmica. O trabalho nos boxes entre Francesco Bagnaia e Marc Marquéz tem sido harmonioso até agora.

Bagnaia é a referência, pois Márquez não correu com a GP24 na Gresini e não conhece o modelo anterior em detalhes. Por exemplo, o espanhol pilotou uma moto com a aerodinâmica do ano passado e a outra com o novo desenvolvimento.

"Essa é a coisa mais difícil para mim, porque as duas motos são novas para mim", explica Márquez. "É por isso que tenho que estar concentrado e ser preciso".

"A aerodinâmica muda tudo - os pontos de frenagem, o centro das curvas. No momento, minhas declarações são muito parecidas com as de Pecco".

Uma avaliação que Bagnaia também enfatiza. "Para ser sincero, é incrível", afirmou o italiano, que elogiou: "Pela primeira vez na minha carreira, tenho exatamente a mesma sensação que meu companheiro de equipe. Isso é ótimo porque ajuda muito os engenheiros".

"Nós dois temos uma sensação muito boa com o novo motor, mas também temos as mesmas dúvidas". Isso ocorre porque a especificação do motor para as três fabricantes europeias está congelada no início da temporada.

Essa especificação também será usada na temporada de 2026. Como o mesmo motor será usado por dois anos, tal decisão é muito importante. Esse "congelamento do motor" está em vigor para economizar custos para o novo desenvolvimento do motor de 850cc para 2027.

De acordo com Bagnaia, a decisão atual é de 50/50 entre usar o motor do GP24 ou o desenvolvimento posterior. Ele explica: "A diferença entre a moto antiga e a nova está ficando menor. O novo motor já parece muito bom em termos de desempenho".

"Mas ainda falta algo na fase de frenagem. Temos que nos concentrar nisso. A GP24 foi incrível. Portanto, a base é fantástica. Temos que ter certeza de que o desempenho do novo motor é melhor. É isso que parece".

"O motor da GP25 já é muito rápido e bom em aceleração e nas retas. Você pode controlar a aceleração muito bem com o acelerador. Mas na fase de frenagem, o motor GP24 era incrivelmente bom."

O novo motor tem vantagens, mas desvantagens na fase de frenagem Foto: Gold and Goose

"Atualmente, aquilo é difícil de reproduzir com o motor GP25, mesmo que tenhamos reduzido um pouco a diferença", diz Bagnaia, mencionando os pontos problemáticos. Porque é possível ganhar mais tempo na fase de frenagem do que na aceleração.

A Ducati ainda precisa tomar uma decisão fundamental com relação ao motor e à configuração aerodinâmica. De acordo com o gerente da equipe, Davide Tardozzi, isso acontecerá no teste na Tailândia na próxima semana.

No momento, Bagnaia e Márquez estão principalmente coletando dados para os engenheiros. Quão divertido é para Márquez estar envolvido em tal processo novamente depois de um ano em uma equipe satélite?

"Sim, mas é difícil. Você pilota muito e só trabalha para os engenheiros. Vamos abordar o teste na Tailândia de forma diferente, porque temos que nos preparar para a corrida." É por isso que o diálogo com sua nova equipe ainda não está tão próximo.

Os tempos de volta não são o foco principal da Ducati no momento. Márquez caiu em sua tentativa de classificação na curva 9 na tarde de quinta-feira (6), "mas conseguimos fazer o trabalho de acordo com o nosso plano".

Bagnaia já havia se acidentado na curva de chegada pela manhã. Após um intervalo de uma hora e meia, ele pôde retomar o programa. "Depois do meu acidente pela manhã, usamos o tempo para fazer grandes mudanças na motocicleta".

Marc Marquez caiu em sua tentativa de classificação na quinta-feira Foto: Gold and Goose

"Tive que esperar uma hora e meia, mas as mudanças funcionaram muito bem", disse o italiano, elogiando o trabalho dos mecânicos. "No final do dia, andei com a nova carenagem e outras peças novas. Não foi tão ruim".

Até o momento, a Ducati não revelou suas cartas e ainda não mostrou seu verdadeiro desempenho. Quando perguntaram ao piloto da Yamaha, Fabio Quartararo se tempos de 1min56s eram possíveis no último dia de testes, ele apontou para as motos vermelhas.

Quando Bagnaia soube disso, ele riu: "Acho que 1min56s também teria sido possível na classificação de hoje. Mas essa não é a questão para nós. Sabemos que somos muito rápidos e não precisamos mostrar isso em um teste. É mais importante fazer o trabalho'.

ROSSI 'ALERTA' BAGNAIA sobre MÁRQUEZ e TUDO sobre a PRÉ-TEMPORADA da MOTOGP!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ROSSI 'ALERTA' BAGNAIA sobre MÁRQUEZ e TUDO sobre a PRÉ-TEMPORADA da MOTOGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!