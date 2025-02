A Aprilia indicou indiretamente que a Michelin teria relação direta com o acidente grave de Jorge Martín no primeiro dia de teste da MotoGP em Sepang. No entanto, a fornecedora de pneus não concorda com a posição da equipe.

Martín caiu na Curva 2, batendo a cabeça no chão com força, mas as fraturas mais sérias foram na mão direita e pé esquerdo. O piloto precisou voltar direto para a Espanha, onde passará por cirurgia e ainda não se sabe quando ele retornará.

A Aprilia afirmou que a sua análise inicial descartou problemas mecânicos e erros do piloto, afirmando que a queda "aparentemente [aconteceu] sem motivo".

No entanto, curiosamente, também solicitou respostas da Michelin sobre a idade dos pneus que Martín usava.

"A única coisa que pedi à Michelin foi a história do composto [traseiro]. Não gostaria de saber que esteve guardado durante 11 meses", disse Massimo Rivola, CEO da Aprilia Racing, sugerindo que o pneu [médio] que Martín usava quando caiu poderia explicar a queda.

Se Rivola não quis ser mais explícito ao atribuir a culpa, foi provavelmente porque conhece o poder político que a Michelin tem no MotoGP. Antes do início da temporada passada, todas as equipes receberam uma carta da IRTA com uma série de recomendações em caso de pneu com defeito.

Jorge Martin, Aprilia Racing Photo by: Aprilia Racing

Nesse caso, a Michelin não teve problema em reconhecer que o pneu traseiro utilizado no momento do acidente era de fato fabricado em 2024, como também traçou o percurso que percorreu até ser instalado na moto.

"A borracha foi produzida em Clermont Ferrand (França) pouco antes do GP da Holanda do ano passado (30 de junho). Foi levado para Assen, mas não foi usado lá. Foi guardado e trazido aqui para teste", disse Piero Taramasso, gerente de corridas da Michelin.

"Todo esse tempo ele esteve em um recipiente com temperatura controlada. As evidências não indicam que houve algum problema. Talvez tenha sido a temperatura, que estava abaixo do normal, que influenciou o fato do pneu ainda estar frio".

"O Jorge é um daqueles pilotos que, se tivesse notado algo estranho, teria imediatamente pedido a troca de pneus, mas seguiu em frente e fez 13 voltas".

A recuperação de Martín

Depois de passar a noite em observação num hospital perto de Sepang, Martín está agora a caminho da Europa, onde será submetido a uma cirurgia à fratura do dedo mínimo da mão direita nas próximas horas.

As três fraturas que ele também sofreu no terceiro, quarto e quinto metatarso do pé esquerdo serão tratadas com um tratamento de recuperação mais conservador.

Assim que sair da primeira cirurgia, será operado pelo Dr. Xavier Mir em Barcelona, ​​antes de ser feita uma estimativa mais clara de quanto tempo ficará fora de ação.

Dadas as lesões, é improvável que ele volte à pista pelo menos até a primeira corrida da temporada, marcada para 1 e 2 de março, em Buriram.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Se o piloto não conseguir voltar para os testes pré-temporada, ele começará o ano com apenas 90 voltas na Aprilia, 77 que foram completadas em Barcelona, dois dias depois de vencer a temporada de 2024 da MotoGP.

Parece muito cedo para Martín poder participar no teste de Buriram, nos dias 12 e 13 de fevereiro, enquanto a sua presença em Bangkook para o evento de lançamento da temporada também está em dúvida.

Martín sofreu duas quedas no início dos testes de Sepang na quarta-feira. Ele caiu ambas as vezes na mesma moto e com a mesma especificação de pneus.

Depois de uma primeira passagem de quatro voltas com a moto com a qual terminou o teste de Barcelona, ​​ele mudou para uma versão mais evoluída da RS-GP e caiu duas vezes.

Ele fez três voltas seguidas e caiu na Curva 1. Depois de pegar a Aprilia do chão, voltou para a garagem e partiu novamente. Ele completou uma volta rápida e na curva 2 da segunda volta sofreu o acidente que o levou direto ao hospital.

