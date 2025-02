Apesar da crise financeira na KTM, os pilotos estão confiantes para a nova temporada da MotoGP. O diretor de esportes motorizados Pit Beirer enfatizou que o desenvolvimento da RC16 continuou e que os preparativos estão ocorrendo de acordo com o planejado. Tudo deve estar no caminho certo para termos um ano de sucesso em termos de esporte.

Como sempre, Brad Binder esteve em seu país natal, a África do Sul, durante as férias de virada de ano. Ele também fez um desvio para a Áustria. "Para ser sincero, fiquei bastante impressionado quando visitei a fábrica em janeiro", diz ele, elogiando o trabalho nos bastidores.

"Vi todos os projetos que estavam sendo trabalhados durante o inverno. Poderemos fazer muitos testes na Malásia. É por isso que é bom termos Dani e Pol conosco para analisar tudo. Porque é muita coisa".

"Está claro que não houve pausa para tentar nos aproximar do topo. Pelo que vi, eles trabalharam duro durante as férias de inverno [dezembro e janeiro]. Agora, esperamos ver os frutos desse trabalho árduo em Sepang".

A KTM terminou a última temporada em segundo lugar, atrás da Ducati. No entanto, não conseguiu uma única vitória no GP. Qual é o tamanho da diferença? "Em algumas pistas, tenho a sensação de que estamos lá em cima e temos uma chance", diz Binder.

"Mas em outras pistas é muito mais difícil. Se você olhar atentamente para os números, a diferença não é tão grande assim. Se você der dois ou três pequenos passos, a diferença desaparece. Esse é o nosso objetivo para os testes na Malásia e na Tailândia".

Os recém-chegados Maverick Viñales e Enea Bastianini na Tech3 também devem ajudar nesse sentido. Eles trazem a experiência da Aprilia e da Ducati, respectivamente. Mesmo quando Jack Miller veio da Ducati para a KTM, ele trouxe novas ideias com ele.

Brad Binder no teste de pós-temporada em Barcelona, em novembro passado Foto: Motorsport Images

Binder agora espera o mesmo de seus novos colegas: "Acho que ambos podem nos trazer algo. Há áreas em que a Aprilia se sai muito bem, mas é claro que a Ducati também. A experiência deles pode nos indicar a direção certa em termos do que precisamos fazer para dar um passo à frente."

"Jack foi capaz de apontar alguns problemas imediatamente. Quando seguimos sua orientação, demos um grande passo. Espero que o mesmo aconteça agora". É claro que isso levará tempo, pois Viñales e Bastianini precisam primeiro se familiarizar com a KTM.

Como Maverick Viñales avalia a KTM RC16

Em meados de novembro, eles puderam pilotar a RC16 por um dia no teste de pós-temporada em Barcelona. Essa é sua única experiência até o momento. "É sempre difícil comparar motocicletas", diz Viñales.

"Até que você esteja no ponto ideal, é difícil comparar. Gosto muito do feedback que a motocicleta me dá. Isso é o esperado e muito importante. Já posso sentir o potencial dos freios. Nesta era da MotoGP, isso é muito importante para atacar".

Maverick Vinales ficou positivamente surpreso com o feedback inicial Foto: KTM

"O motor é muito potente. Acho que isso vai me ajudar a lutar na pista. Isso é muito importante. Se você consegue lutar bem, então é mais fácil conseguir uma boa posição".

"Sei que posso ter um bom ritmo e ser rápido em uma volta. No ano passado, eu também fui rápido em uma volta, mas foi difícil lutar". Viñales treinou muito durante o inverno e também trocou ideias com Dani Pedrosa.

O espanhol está convencido: "Espero ser muito mais forte com essa moto. Especialmente quando eu tiver que lutar por posições nas primeiras voltas. Meu foco principal para os testes é conhecer a moto e entender o que preciso".

"Também quero ajudar a fábrica para que possamos dar o próximo passo. Vou trabalhar na eletrônica porque sou um piloto que ajusta a eletrônica o mais baixo possível para controlar os pneus. Isso é um pouco diferente do que a KTM tem feito até agora".

Maverick Vinales no teste de pós-temporada em Barcelona em novembro passado Foto: Motorsport Images

"Além disso, a moto parece muito natural. Também gosto muito da posição de pilotagem. Já conheço algumas das pessoas da Tech3 porque foram meus companheiros de equipe quando eu estava na Yamaha. Todos estão focados no trabalho. Tudo parece muito bom até agora".

A grande questão é quanto tempo Viñales levará para se acostumar com a KTM. Quando ele mudou da Suzuki para a Yamaha, venceu imediatamente sua primeira corrida. No entanto, quando mudou da Yamaha para a Aprilia, levou alguns meses para se acostumar.

"Quando mudei do motor de quatro cilindros em linha para o motor da Aprilia, foi completamente diferente", relembra Viñales. "Isso foi difícil. Agora estou acostumado com um motor V4. É por isso que será mais fácil. O feedback é importante e eu gosto do feedback da motocicleta".

"Mas encontrar os últimos três décimos de segundo é complicado com qualquer moto. Mas nós os encontraremos. Não vejo nenhuma razão para não ser rápido com esta motocicleta".

O que surpreendeu positivamente Enea Bastianini

A avaliação de Bastianini sobre a situação após seu primeiro dia de testes é muito semelhante. "No momento, não sei exatamente como é a situação na KTM. Conversamos muito durante o teste. A motocicleta tem potencial", disse o italiano.

"Mas não é fácil comparar a moto com a Ducati porque a moto é diferente. Os pontos fortes são diferentes. A configuração foi boa desde o início. A posição de pilotagem também é muito semelhante. Mas ainda não sei exatamente em quais áreas precisamos trabalhar."

Enea Bastianini muda de marca pela primeira vez na MotoGP Foto: KTM

"Porque eu só andei 50 voltas. Ainda preciso de mais tempo para entender tudo. A motocicleta tem muita aderência em ângulos de inclinação. Fiquei surpreso com isso. Temos que trabalhar na saída de curva, porque a Ducati era muito boa lá".

"Mas não quero fazer muitas comparações, porque essa motocicleta é diferente e tem que continuar sendo uma KTM. Temos que usar os pontos fortes da motocicleta. Essa é a chave para mim. Também tenho que adaptar meu estilo à moto. Isso não é tão fácil depois de quatro anos".

Bastianini mais uma vez tem Alberto Giribuola ao seu lado como chefe de equipe. Eles já trabalharam juntos na Avintia e na Gresini. Giribuola está na KTM desde 2023. Viñales levou consigo seu chefe de equipe, Manuel Cazeaux, da Aprilia.

