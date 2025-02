Após lançar a moto da temporada 2025 da MotoGP nesta semana na Malásia, a Yamaha está pronta para colocar a nova M1 na pista no teste shakedown em Sepang com seus pilotos titulares (Fabio Quartarato, Álex Rins, Miguel Oliveira e Jack Miller) e de testes (Augusto Fernández e Andrea Dovizioso).

Na apresentação, em Kuala Lumpur, a marca japonesa deu os primeiros passos de um projeto empolgante, dando as boas-vindas à Pramac como uma equipe satélite para voltar a ter quatro motos no grid da categoria, e que eles esperam que os leve de volta à elite do campeonato após um período de crise.

Falando ao site oficial da MotoGP após o evento, Álex Rins, que pretende melhorar sua performance em comparação com 2024, não conseguiu esconder sua empolgação com o início da atual campanha, com uma Yamaha que contará com algumas novidades.

"Estou muito animado para voltar à pista amanhã com essa máquina. Temos muitas coisas para testar e estou muito feliz por termos mais dois pilotos, Jack Miller e Miguel Oliveira. Temos uma longa jornada pela frente e muitas peças para tentar desenvolver nossa M1. Portanto, vamos em frente. Estou totalmente motivado e pronto", começou o espanhol.

O espanhol deixou claro qual é o objetivo da fabricante japonesa e de seus pilotos:"Nossa expectativa é levar a moto de volta ao topo. Estamos em um processo de crescimento, de melhoria da moto".

Rins sabe que precisa melhorar em 2025 e não escondeu o fato de que está saindo de uma estreia difícil com a Yamaha:"O ano passado foi realmente difícil, porque foi muito complicado administrar meu primeiro ano na Yamaha sem o melhor pacote na moto, mas, de qualquer forma, como eu disse, temos muitas opções para tentar a partir de amanhã, então estou realmente animado com o segundo ano".

Lesões, no entanto, não devem ser uma dor de cabeça para o #42: "A queda em Mugello em 2023 não é uma prévia da lesão da última temporada, a de Assen, quando saí voando. Essa foi minha única lesão na mão e nos pés. Honestamente falando, a lesão de Mugello é passado. Não sinto dor na perna desde o meio do ano passado. Então, sim, estou ansioso para melhorar, para continuar trabalhando na moto".

Em termos de objetivos, o único que o catalão estabeleceu para si mesmo foi continuar melhorando sua moto: "É claro que é difícil ter resultados [concretos] em mente devido ao modo como a moto funcionou no ano passado. O único objetivo que estabeleci para mim mesmo é tentar ter uma moto melhor, mais competitiva para lutar com meus rivais", concluiu.

