A Honda apresentou seu projeto para a temporada 2025 da MotoGP neste sábado, na Indonésia, o país que mais vende motos no mundo e um dos principais mercados da marca com sede em Tóquio, que recentemente apresentou números espetaculares, representando 40% das vendas de veículos de duas rodas no planeta, em contraste com fabricantes como Ducati ou Aprilia, que vendem quantidades muito pequenas, ou KTM, que está em uma feroz crise financeira.

No entanto, o projeto esportivo do gigante japonês contrasta com o de seus concorrentes "menores", tendo caído em uma espécie de poço do qual não consegue encontrar uma saída.

Joan Mir, Honda HRC Foto de: Honda Racing

No sábado, em Jacarta, as novas motos RC213V da renomeada equipe Honda HRC Castrol exibiam as cores históricas da HRC: azul, vermelho e branco, juntamente com o logotipo do novo patrocinador Castrol, que ocupa o mesmo lugar na parte inferior da moto que a Repsol ocupou no ano passado.

A equipe Honda HRC Castrol apresentou a mesma formação de pilotos de 2024. O espanhol Joan Mir, que depois de renovar por duas temporadas entra em sua terceira temporada com a equipe sem nenhuma vitória ou pódio, e o italiano Luca Marini, que fez sua estreia no ano passado e terminou em último na classificação, logo atrás de Mir. O italiano assinou contrato por dois anos e este é o último ano do vínculo.

Luca Marini, Honda HRC Foto de: Honda Racing

A nova pintura nos trajes dos pilotos, com as cores vermelha, branca e azul da HRC, com a marca Honda no peito e o novo patrocinador na parte superior, deixa para trás mais de vinte anos da cor laranja do parceiro anterior. De fato, a Castrol é o único parceiro que aparece na motocicleta e no traje.

Ao lado deles está o novo piloto de testes Aleix Espargaró que, depois de se aposentar em novembro passado com a Aprilia, juntou-se à equipe de testes. Junto com ele na Honda HRC está Romano Albesiano, diretor técnico e o homem que, junto com Aleix, construiu a Aprilia que passou a competir com os grandes da MotoGP. O gerente da equipe continua sendo o ex-piloto espanhol Alberto Puig.

A pintura da RC213V da Honda HRC para 2025. Foto de: Honda

O presidente global da HRC, Koji Watanabe, foi o primeiro a tomar a palavra para anunciar a entrada em "uma nova era", agradecendo à Castrol, "uma grande empresa, por se juntar ao projeto", lembrando que a Honda tem os melhores engenheiros e que, durante a história da categoria, eles ganharam "mais de 20 campeonatos mundiais e 300 corridas", um legado que continuarão trabalhando para melhorar.

"Todos estão trabalhando duro para trazer sucesso ao Campeonato Mundial de MotoGP em 2025, devemos permanecer focados e percorrer diligentemente o caminho à frente. Com Joan Mir e Luca Marini, temos dois pilotos fortes e talentosos para nos ajudar a seguir em frente nessa jornada. As corridas estão no centro da Honda e estou confiante de que teremos mais sucesso nesta temporada", acrescentou Watanabe.

Luca Marini, Honda HRC, Joan Mir, Honda HRC Foto de: Honda

A apresentação relembrou a parceria histórica da Castrol com a Honda ao longo dos anos.

"Com um histórico de 25 Campeonatos Mundiais de Construtores da categoria principal, 21 Campeonatos Mundiais de Pilotos da categoria principal e 313 vitórias da categoria principal, a história e o sucesso da Honda nas corridas de motocicletas são incomparáveis. Olhando para a temporada de 2025, a Honda continua comprometida em recuperar sua posição na vanguarda do esporte e este ano demonstrará a dedicação inabalável da Honda em superar desafios e recompensar a lealdade de seus fãs."

"2025 marca o início de uma nova era para a Honda no Campeonato Mundial de MotoGP, com a Castrol se unindo para formar uma parceria única. Sob a nova parceria, a Castrol, parte do grupo bp, torna-se a patrocinadora titular da Honda HRC e fornecerá lubrificantes, combustíveis e suporte técnico, testando e desenvolvendo lubrificantes para motocicletas no ambiente de corrida mais extremo", explicou o comunicado.

