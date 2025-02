Se mantendo o mais longe possível das preocupações e especulações sobre a saúde financeira da KTM, Pedro Acosta está mais uma vez se concentrando nas corridas da MotoGP para conquistar a primeira vitória.

Faltando menos de uma semana para o início dos testes pré-temporada em Sepang, a KTM revelou suas motos para a temporada de 2025 e, depois de uma primeira temporada mais do que animadora com as cores da Tech3 e da GasGas, Acosta está se preparando para usar as da equipe oficial, ou melhor, para encontrá-las novamente.

"Estou muito feliz", disse o espanhol. "Tenho essas cores desde os 14 anos, então foi estranho ficar sem elas por um ano. Estou muito feliz".

"Também fiquei muito feliz com os testes de pré-temporada em Barcelona e entrei no inverno muito bem. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar na Malásia".

Esse otimismo é alimentado por uma primeira campanha impressionante na MotoGP. Acosta terminou em sexto lugar no campeonato, apenas dois pontos atrás de seu novo companheiro de equipe, Brad Binder, e muitas vezes foi o único piloto na briga com os pilotos da Ducati, conquistando cinco pódios.

Um desempenho notável para um novato, ainda mais quando todos os outros pilotos sem as motos Ducati conseguiram apenas quatro pódios entre eles.

No entanto, essas performances não são suficientes para satisfazer Acosta, que acreditou que poderia vencer em várias ocasiões no ano passado, antes de sofrer acidentes dispendiosos, principalmente na França e no Japão.

Este ano, o bicampeão mundial, primeiro na Moto3 e depois na Moto2, está adotando uma abordagem mais comedida nas corridas, convencido de que o sucesso virá naturalmente.

"Na última temporada, estivemos sempre perto da primeira vitória, porque lutamos com frequência pelos pódios. Talvez eu esteja um pouco mais calmo agora".

"A experiência muda muitas coisas em minha maneira de pensar em comparação com a temporada passada. Estou definitivamente mais calmo do que no ano passado".

Pedro Acosta Foto de: KTM Images

"Eu não poderia ter um grupo melhor de pessoas ao meu redor, desde os mecânicos até os engenheiros, os que lidam com a mídia e assim por diante. Agora o segredo é ter calma e isso acontecerá em breve".

Talvez eu quisesse muito, rápido demais.

Essa calma recorrente nos comentários de Acosta foi claramente o que ele sentiu que estava faltando em 2024.

As quedas em Motegi, tanto na sprint quanto no domingo, ainda estão frescas em sua mente: "Talvez o maior erro que eu não queira cometer novamente sejam as duas quedas no Japão. Esse foi o GP em que estávamos mais bem preparados para fazer uma boa corrida".

"É uma questão de experiência. [...] Talvez eu quisesse muito e rápido demais no ano passado. Também cometi muitos erros, não apenas durante a corrida, mas também no fim de semana".

'Caí duas ou três vezes na sexta-feira, então não foi fácil montar um bom fim de semana. Talvez tenha sido aí que fiz o maior progresso".

Nos últimos meses, Acosta tem trabalhado em seus pontos fracos, sem buscar uma grande revolução: "Neste inverno [dezembro e janeiro], trabalhei muito naquilo que me faltava, como a classificação e o gerenciamento de certos momentos nas corridas".

"Nesse aspecto, estou bastante satisfeito. Teremos que esperar até chegarmos lá para ver não apenas o meu nível, mas também o da concorrência".

"No final das contas, tudo se resume a ajustes", acrescentou. "Estive muito em contato com a equipe neste inverno. Fiquei muito feliz porque revisamos minhas experiências de corrida com meu treinador, para adaptar um pouco essa mentalidade. Não mudamos muitas coisas, mas provavelmente fizemos as coisas certas".

