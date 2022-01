À medida que a pré-temporada da MotoGP 2022 se aproxima, o cronograma de apresentações das equipes vai ganhando forma. Neste ano, serão 12 equipes na categoria-rainha do Mundial de Motovelocidade, com seis construtoras representadas.

A Ducati será a mais presente, com oito motos, ou seja, um terço do grid. Yamaha, Honda e KTM terão quatro máquinas cada, tendo uma equipe oficial e uma satélite. Já Suzuki e Aprilia contam com apenas uma estrutura única e, portanto, duas motos.

Entre as 12 equipes de 2022, pode-se dizer que há três novatas. A Gresini segue envolvida na MotoGP, mas agora desvinculada da Aprilia, voltando a ser independente e satélite da Ducati. A estrutura da VR46 assume a entrada da Avintia, também correndo com as motos italianas. Já a RNF busca continuar o bom trabalho da Petronas SRT, mantendo inclusive a direção de Razlan Razali, a bordo das M1 da Yamaha.

Algumas datas das apresentações já foram reveladas e é a Gresini quem dará o pontapé inicial já no sábado 15 de janeiro, em um evento na sede da equipe em Faenza, na Itália. Um ano após a morte de seu fundador, Fausto Gresini, a equipe revelará as motos de Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, que estreia na categoria.

Ainda em janeiro, será a vez da RNF, que fará sua "estreia" tendo novamente Andrea Dovizioso, que já entrou no ano passado substituindo Franco Morbidelli, quando este foi promovido para a equipe oficial da Yamaha, tendo ao seu lado o estreante Darryn Binder, piloto que tem a distinção de ter pulado diretamente da Moto3 para a MotoGP.

Depois, as datas reveladas até aqui são concentradas em fevereiro, começando com a Pramac Racing no dia 02, pouco antes de embarcar para a pré-temporada na Malásia. As demais datas já confirmadas devem acontecer diretamente do autódromo de Sepang, com uma sequência das equipes oficiais da Yamaha, Suzuki e Honda.

A Honda, porém, promete o lançamento apenas após a primeira sessão de testes, em uma apresentação em que devemos saber sobre o destino de Marc Márquez, que segue em recuperação após uma diplopia causada por um acidente sofrido em outubro do ano passado.

No total, a MotoGP terá cinco dias de pré-temporada, sem contar com o shakedown marcado para o início de fevereiro em Sepang. O autódromo malaio receberá a principal categoria da motovelocidade mundial nos dias 05 e 06 de fevereiro, enquanto nos dias 11 e 13, o grid terá o primeiro contato com o circuito indonésio de Mandalika.

A temporada 2022 da MotoGP começa oficialmente em 06 de março com o GP do Catar, prova noturna no circuito de Losail, que recebeu a F1 no ano passado.

Este calendário será atualizado de acordo com os anúncios das equipes.

Confira o calendário de apresentações das equipes da MotoGP:

Confira o calendário de apresentações das equipes da MotoGP:

Montadora / Equipe Data Local Gresini Racing MotoGP 15 de janeiro, 11h Faenza WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 de janeiro Verona Pramac Racing 02 de fevereiro A confirmar Monster Energy Yamaha MotoGP 04 de fevereiro Sepang Team Suzuki Ecstar 04 de fevereiro Sepang Repsol Honda Team 08 de fevereiro Online Ducati Lenovo Team A confirmar A confirmar Red Bull KTM Factory Racing A confirmar A confirmar Aprilia Racing A confirmar A confirmar LCR Honda A confirmar A confirmar Tech3 KTM Factory Racing A confirmar A confirmar VR46 Racing Team A confirmar A confirmar

