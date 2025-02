A Aprilia está buscando novas respostas da Michelin sobre o grave acidente de Jorge Martín no teste de Sepang da MotoGP, depois de negar a alegação da fabricante francesa de que o acidente foi causado por uma queda na temperatura dos pneus.

O atual campeão da categoria rainha, Martín, sofreu uma grande queda no primeiro dia de testes da pré-temporada na Malásia, caindo de cara no chão com o forte impacto.

A Michelin declarou na manhã de sexta-feira (7) que um sensor havia detectado que a temperatura na parte interna do pneu traseiro de Martín estava 15°C mais baixa do que deveria estar.

Essa análise foi realizada em resposta ao comentário inicial da Aprilia sobre o incidente, com seu chefe de esportes motorizados, Massimo Rivola, colocando indiretamente a culpa na Michelin.

"Os dados mostram que a motocicleta não teve nenhum problema e que Jorge não cometeu nenhum erro. Pedi à Michelin o histórico do composto [traseiro]. Eu não gostaria de saber que ele ficou armazenado por 11 meses", disse Rivola.

Agora, a Aprilia não está acreditando no raciocínio fornecido pela Michelin para o acidente de Martín e pediu um diálogo entre todas as equipes para responder ao que descreveu como uma "situação crítica".

"Em relação ao acidente, eu gostaria de deixar claro que nossos dados não confirmam de forma alguma as declarações feitas por Piero Taramasso [chefe da Michelin na MotoGP", disse Rivola em um comunicado com palavras fortes.

"Acredito que a segurança dos pilotos deve ser a prioridade, e já sugeri que ele marque uma reunião com todas as equipes para lidar de forma construtiva com o que é claramente uma situação crítica, como evidenciado pelo número de feridos".

No acidente, Martín sofreu uma única fratura na mão direita e várias fraturas no pé esquerdo, por isso teve que voar de volta para Barcelona depois de passar a noite em um hospital perto de Sepang.

O espanhol foi submetido a uma cirurgia na mão direita quebrada na manhã de sexta-feira (7). A operação foi realizada pelo renomado médico Xavier Mir e foi considerada um sucesso.

As fraturas em seu pé esquerdo não exigiram cirurgia, de acordo com um comunicado emitido pela Aprilia: "O piloto Jorge Martín foi submetido a uma cirurgia para uma fratura deslocada da cabeça do quinto metacarpo direito, com redução e fixação percutânea usando um parafuso intramedular", disse o Dr. Mir.

"A recuperação funcional começará em um curto período de tempo, de acordo com o estado clínico."

Tanto Martín quanto o piloto da Trackhouse Aprilia, Rául Fernández, estão provisoriamente listados na lista de inscritos para o teste de pré-temporada da próxima semana em Buriram, sujeitos à liberação dos exames médicos.

No entanto, a Aprilia declarou que o tempo de recuperação de Martín será avaliado nos próximos dias, lançando dúvidas sobre sua participação no teste.

