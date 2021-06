Sem lutar por vitórias ou pódios em 2021, a Honda enfrenta uma de suas piores temporadas na MotoGP. Atualmente, a equipe ocupa a quinta colocação na classificação – só três pontos à frente da Aprilia. O péssimo desempenho deste ano é a continuação de um também esquecível 2020. No último campeonato, a fabricante japonesa não conquistou nenhuma vitória – fato único desde seu retorno em tempo integral à categoria rainha da motovelocidade, em 1982.

Além disso, o time nipônico alcançou somente dois pódios e viu a estrela da equipe, o hexacampeão Marc Márquez, se ausentar durante parte da temporada. Se a péssima fase continuar, a Honda pode se tornar uma montadora com 'concessões' para o próximo ano. Isso significa que poderá desenvolver motores durante a temporada 2022 e realizar testes paralelos com seus pilotos.

Largando apenas em 13º no GP da Catalunha, Márquez admite que as concessões seriam legais para o desenvolvimento da equipe. Entretanto, o espanhol não acredita que isso acontecerá.

“Gostaria que não tivéssemos as concessões, porque isso significa que teremos um pódio e talvez uma vitória. Porém, de qualquer forma, nós estamos num momento difícil e qualquer vantagem para o futuro seria bom para gente”, disse.

Já o seu compatriota e companheiro de equipe Pol Espargaró não é tão reticente quanto a uma futura concessão à Honda na MotoGP. “Eu não estou envergonhado, honestamente, e eu não acho que a Honda deva estar envergonhada em pensar nas concessões”, afirmou.

“Nós estamos na elite do motociclismo e todo mundo investe muito dinheiro aqui e, não importa quanto você invista, você não conquista resultados melhores. Isso é corrida. Não estou envergonhado pelas concessões e, para ser honesto, precisamos dela agora”, completou.

