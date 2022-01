Marc Márquez intensificou os preparativos para seu regresso à MotoGP completando voltas em Portimão em uma Honda RC213V-S.

O hexacampeão mundial da MotoGP está fora de ação desde que sofreu uma concussão em um treinamento de motocross em novembro, que desencadeou o retorno de uma visão dupla – ou diplopia – que ele tinha anteriormente em 2011 após um acidente na Moto2.

Depois de perder as duas últimas etapas da temporada de 2021 e os testes de pós-temporada, Márquez foi autorizado a retornar aos treinos de motociclismo na semana passada e optou pelo motocross.

Desde então, Márquez falou à mídia na sexta-feira passada, quando admitiu que seus médicos não sabiam quanto tempo sua recuperação levaria, mas receberam um impulso quando foi confirmado que ele não precisaria de cirurgia.

Márquez, que está passando por sua segunda recuperação de lesão grave nos últimos anos, disse na sexta-feira que queria tentar completar um dia de pista em um circuito da MotoGP para ter “100% de certeza de que quando começar a pré-temporada estarei curado e pronto para fazer uma temporada normal”.

A equipe de Márquez anunciou por meio de seus canais nas redes sociais que ele completará um dia de pista em Portimão, local do GP de Portugal, neste domingo em uma RC213V-S – uma versão de rua de sua moto na MotoGP.

“Fora para um passeio de domingo”, confirmou a Honda nas mídias sociais. “Marc Márquez está de volta à pista pilotando a RC213V-S enquanto continua avaliando sua condição antes da temporada de 2022.”

Márquez vai continuar a seguir os conselhos dos seus médicos após o dia de pista de Portimão antes de confirmar se está apto para o teste de pré-temporada de MotoGP em Sepang agendado para os dias 5 e 6 de fevereiro.

“Se estou correndo de moto é porque tenho uma visão perfeita. Mas, no momento, sigo o conselho do médico”, disse Márquez na sexta-feira passada.

“Ele quer ver em um circuito de MotoGP só com alta velocidade, um teste de um dia com muitas voltas, se quando me canso eu tenho algum problema ou não.”

“Então, eu quero avaliar, e meu médico quer avaliar todas essas coisas antes de me permitir fazer o teste da Malásia.”

Márquez terminou a temporada de 2021 em sétimo na classificação com três vitórias durante seu retorno da lesão no braço que o tirou da temporada de 2020.

Rico Penteado explica efeito solo dos carros da F1 em 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #157 - Sucesso da F1 na Band e destaques de 2021: entrevista com editor Fred Sabino

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: