Depois de um proveitoso dia de treinos em Portimão, tudo parece indicar que Marc Márquez poderá sim participar da primeira sessão de pré-temporada da MotoGP para 2022, marcada para o começo de fevereiro em Sepang, na Malásia.

O espanhol completou 65 voltas no domingo ao redor da pista portuguesa com a Honda RC213V-S, modelo comercial do protótipo com o qual disputa a MotoGP. Esse foi um dos primeiros contatos do hexacampeão com uma moto desde que perdeu as duas últimas etapas de 2021, em Portimão e em Valência, como consequência de uma concussão e uma diplopia causada por um acidente de motocross.

No acidente, Márquez sofreu um golpe na cabeça, e a contusão acabou provocando a diplopia ou visão dupla, algo que já havia sofrido na carreira, com um acidente sofrido em 2011 na Malásia.

Márquez, que ficou a pré-temporada de 2021 praticamente parado, sem treinos de moto enquanto se recuperava da terceira cirurgia no braço, afirmou na última semana que tem uma melhora notável, o que o permitiu voltar a subir em uma moto.

Mesmo assim, toda a operação foi feita com cautela pela Honda, tendo o consentimento da equipe médica de Márquez, liderada por Bernardo Sánchez Dalmau.

No domingo, Márquez chegou a fazer um stint de 20 voltas, quase a distância de uma prova na MotoGP, o que indica que pode estar em condições dos testes em Sepang que serão cruciais para a marca japonesa. Mais ainda ao lembrar que o espanhol perdeu o primeiro contato com a RC213V de 2022, na sessão de novembro em Jerez.

Nesta segunda, a Honda publicou um vídeo em que o piloto analisa a sensação que teve com o teste do Algarve, e seu desejo de seguir progredindo para se colocar pronto para a pré-temporada em Sepang, marcada para 05 e 06 de fevereiro.

"Me sinto muito feliz, primeiro por voltar a subir em uma moto na pista e também porque pudemos confirmar as sensações que tive com o motocross. É uma ótima sensação, em parte de alívio, porque quando pilotei, não tive nenhum problema com a minha visão".

"Como fazia tempo que não subia em uma moto, notei que estava devendo em alguns aspectos físicos, mas isso se deve a não ter uma pré-temporada habitual. Tenho margem para melhorar, mas o positivo e fundamental deste teste foi confirmar a sensação que tive quando subi pela primeira vez na moto de motocross, podendo disfrutar da sensação de velocidade".

"Completei uma intensa jornada de testes com stints longos, então estou contente com o resultado. Faltam duas semanas para que comecem os testes em Sepang, então aproveitarei para intensificar minha preparação física e treinar de moto", finalizou Márquez, deixando claro sua intenção de estar presente nos testes.

Caso não consiga participar da sessão de Sepang, Márquez terá uma segunda chance de subir na moto da Honda antes do início da temporada. Antes do GP do Catar, marcado para 06 de março no circuito de Losail, o grid vai para mais uma semana de pré-temporada na Indonésia, fazendo seu primeiro reconhecimento da pista de Mandalika entre 11 e 13 de fevereiro.

A Honda apresentará oficialmente a RC123V de 2022, que promete ser bem diferente do criticado modelo do ano anterior, após os testes de Sepang, no dia 08 de fevereiro.

