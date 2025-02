MotoGP: Rins lidera segundo dia de shakedown em Sepang

Alex Rins aproveitou os minutos finais do segundo dia do shakedown da MotoGP, realizado no circuito de Sepang, e cravou o melhor tempo do dia fazendo 1m58s745. Marca que teria sido suficiente para liderar o TL1 do GP da Malásia realizado neste circuito em novembro passado e que foi liderado por Pecco Bagnaia (1m58s795s).

Atrás de Rins ficou Pol Espargaró, que já havia liderado no primeiro dia, desta vez melhorando o tempo de ontem e subindo para 1m58s748, apenas três milésimos mais lento que o piloto da Yamaha. Fabio Quartararo (1m58s812) foi o terceiro mais rápido em sua primeira aparição na M1 de fábrica este ano. O francês, que ainda tem dois anos de contrato, disse na sexta-feira que essas duas temporadas são a última chance que ele está dando à Yamaha para lhe dar uma moto com a qual possa lutar pelo título.

No momento, graças às concessões máximas desfrutadas pela Yamaha e pela Honda, os dois fabricantes japoneses, os pilotos da casa de Iwata estão andando em Sepang, embora o shakedown, no papel, seja apenas para testadores e novatos, mas também está aberto a equipes na faixa de concessão mais alta. Uma vantagem que a Honda não aproveitou, mantendo seus titulares, Joan Mir e Luca Marini, fora dos três dias de testes, que coincidiram com a apresentação da equipe em Jacarta.

O novato Ai Ogura, da Trackhouse Aprilia, foi novamente o mais rápido entre os novatos, com o quarto tempo (1m58s914), embora desta vez Fermin Aldeguer, da Gresini Ducati GP24, tenha ficado a apenas 16 milésimos do piloto japonês, em quinto.

Jack Miller, que também está aqui por causa das concessões da Yamaha para correr com a equipe satélite Pramac, foi o sexto (1m59s152), com o testador da KTM Dani Pedrosa em sétimo (1m59s425).

O oitavo melhor tempo foi o do aposentado Aleix Espargaró, que está fazendo sua estreia em sua nova função como piloto de testes da Honda HRC. O piloto de Granollers, também enfrentando seu primeiro dia com a moto, marcou o tempo de 1m59s714, à frente de Miguel Oliveira (Pramac-Yamaha) e do aposentado Takaaki Nakagami, que, depois de deixar a LCR-Honda, entrou para a equipe de testes da HRC.

Atrás dele, o piloto de testes da Ducati , Michele Pirro, fez uma volta em 2m00s903 e Lorenzo Savadori, da Aprilia, em 2m00s921, enquanto o terceiro estreante da categoria, o tailandês Somkiat Chantra, fez um tempo de 2m01s028.

Pos PilotO Moto Tempo 1 Alex Rins Yamaha 1'58”745 2 Pol Espargaro KTM 1'58”748 3 Fabio Quartararo Yamaha 1'58”812 4 Ai Ogura Aprilia 1'58”914 5 Fermin Aldeguer Ducati 1'58”930 6 Jack Miller Yamaha 1'59”152 7 Dani Pedrosa KTM 1'59”425 8 Aleix Espargaro Honda 1'59”714 9 Miguel Oliveira Yamaha 1'59”780 10 Takaaki Nakagami Honda 1'59”879 11 Michele Pirro Ducati 2'00”168 12 Augusto Fernandez Yamaha 2'00”351 13 Lorenzo Savadori Aprilia 2'00”921 14 Somkiat Chantra Honda 2'01”028

