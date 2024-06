NASCAR: Bell supera chuva e rivais para vencer em New Hampshire

Christopher Bell ‘varreu’ o fim de semana da NASCAR em New Hampshire, após triunfar neste domingo – utilizando pneus de chuva – após também chegar ao victory lane no sábado, pela Xfinity Series.

Bell deu um grande salto na relargada na prorrogação e alcançou uma vitória de 1s104 sobre Chase Briscoe.

As últimas 77 voltas da corrida foram realizadas com pneus para chuva – o trecho mais longo desde que a NASCAR implementou seu uso em algumas pistas ovais.

Bell assumiu a liderança pela última vez na volta 242 e manteve o primeiro lugar durante cinco relargadas. A vitória é a terceira dele na temporada de 2024 – empatado com Denny Hamlin, Kyle Larson e William Byron – e a nona de sua carreira na Cup.

Josh Berry terminou em terceiro, Larson em quarto e Chris Buescher completaram os cinco primeiros.

Completando o top 10 estavam Tyler Reddick, Ricky Stenhouse Jr., John Hunter Nemechek e Martin Truex Jr.

A próxima etapa da NASCAR Cup será em Nashville, no próximo domingo.

Resultado

