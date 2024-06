NASCAR Cup: Larson vence em Sonoma após estratégia certeira

Kyle Larson navegou por uma série de bandeiras amarelas iniciais e usou uma estratégia final para sair com a vitória na corrida da NASCAR Cup Series deste domingo em Sonoma, na Califórnia.

Muitas das estratégias planejadas na corrida de domingo deram errado com sete bandeiras amarelas nas primeiras 41 voltas aconteceram e isso levou ao chefe da equipe de Larson, Cliff Daniels, a correr com Larson o máximo possível no estágio final antes de fazer sua última parada.

Assim que Larson finalmente parou, ele saiu em oitavo lugar, mas com pneus muito mais novos ele abriu caminho para assumir a liderança a oito voltas do fim.

A partir daí, Larson acabou recebendo a bandeira quadriculada por 4s258 segundos sobre Michael McDowell, quando o vencedor da corrida do ano passado, Martin Truex Jr., ficou sem combustível na última volta enquanto era o segundo.

"Eu não sabia o que estávamos fazendo em termos de estratégia", disse Larson após a corrida. “Eu estava dando voltas. Não sei, estudamos toda a estratégia, mas é como fazer o dever de casa. É a terceira vitória de Larson na temporada de 2024, a 26ª de sua carreira e a segunda ‘em casa’. Larson agora tem 20 vitórias desde que ingressou na Hendrick Motorsports na temporada de 2021. Truex foi o primeiro a alcançar o líder Chris Buescher a nove voltas do fim e assumiu a liderança ao sair da Curva 11, mas o muito mais rápido Larson chegou facilmente em Truex para recuperar o primeiro lugar na volta 102. Buescher terminou em terceiro, Chase Elliott em quarto e Ross Chastain completou os cinco primeiros. Truex terminou em 27º, o último carro na volta do líder. Os astros da Supercars australiana, Cam Waters e Will Brown – ambos fazendo sua estreia na Cup Series – tiveram um dia difícil. Brown terminou em 31º, três voltas atrás do líder, enquanto Waters abandonou a corrida após 66 voltas com danos na suspensão.

