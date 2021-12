O ex-piloto de Fórmula 1 e atual comentarista da Sky Sports Martin Brundle acredita que George Russell tem o que é preciso para não entrar na "lista dos perdidos" quando se juntar a Lewis Hamilton na Mercedes na próxima temporada. O britânico deixará a Williams no final de 2021, depois de passar seus primeiros três anos no esporte com a equipe de Grove.

Ele substituirá Valtteri Bottas ao lado do heptacampeão, que está na montadora alemã desde a temporada de 2013, conquistando seis títulos.

Russell correu pela Mercedes no GP do Sakhir de 2020, quando entrou no lugar de Hamilton após ele contrair Covid-19, e lutou pela vitória até que um pit stop ruim e um problema nos pneus o deixaram fora da disputa.

Embora Brundle ache que o jovem tem talento suficiente para pilotar um carro da escuderia, ele avisa que os holofotes serão "ferozes" assim que começar e que o britânico precisará de uma mentalidade forte para lidar com o fato de ser companheiro de Hamilton.

"Ele está confiante, e você precisa estar", disse Brundle à mídia selecionada, incluindo Motorsport.com, sobre Russell. "Eu não sei qual outro jovem piloto teria lidado com Imola, onde você joga fora os pontos pelo segundo ano consecutivo. Então, você sabe, ele é um rapaz confiante."

George Russell, Williams Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Eu acho que ele tem um bom equilíbrio de confiança que chega perto de 'arrogância'. E eu acho que é exatamente onde você precisa estar contra Lewis, que está confortável e conhece a Mercedes."

"Além disso, precisa ser bom, de uma cabeça forte, e eu acho que ele vai se sair bem. Quando você está na segunda metade do grid, pode brilhar de vez em quando e todo mundo fala sobre, e então você volta para a lista dos que ninguém lembram. Quando você entra em um carro assim, como Valtteri descobriu, você nunca pode ir para essa 'seleção'. Todo mundo percebe como você está se saindo."

Brundle acrescentou: "Acredito que ele tenha o talento e a confiança para resistir à velocidade inicial de Hamilton. Você sabe, isso não o atrasou exatamente quando entrou no carro no Bahrein, não é?"

"Então não temo por ele. Acho que ele é bom, talentoso e confiante o suficiente para lidar com isso, mas não será fácil."

