De volta à Fórmula 1 após dois anos fora, Fernando Alonso vem enfrentando uma grande batalha para se ver confortável com a Alpine. Mas o espanhol disse que não pode usar o período de adaptação como desculpa para sua falta de resultados em Ímola.

Apesar de uma performance encorajadora no Bahrein, o bicampeão teve um final de semana mais difícil no GP da Emilia Romagna.

O espanhol ficou atrás de seu companheiro Esteban Ocon na classificação, rodou no molhado antes mesmo da largada e não conseguiu evoluir na corrida, terminando em décimo apenas por conta da punição a Kimi Raikkonen.

Em um final de semana onde pilotos em novas equipes deram a impressão de sofrer mais, Alonso disse que as difíceis condições molhadas não ajudaram na adaptação. Porém, disse também que seria errado usar isso como desculpa para admitir que precisa se preparar melhor para as próximas corridas.

"Parece óbvio que a cada volta que faço, me sinto mais confortável. Em Ímola, foi uma experiência tripla, porque do início ao fim as condições e a aderência foi mudando. Tivemos uma bandeira vermelha, uma largada parada e uma largada em movimento".

"Tive várias coisas para praticar, algo que poderia levar quatro ou cinco corridas. E conseguimos ter tudo em uma corrida muito movimentada".

"Então estou feliz com o aprendizado. Estou feliz também com a sensação do carro no molhado. Foi a primeira vez nessa condição, com apenas uma pequena linha de pista seca. Então temos muito que analisar".

"Em termos de sensação, da volta um à 63, me senti 300% melhor em termos de confiança com o carro. Mas isso não pode ser uma desculpa para minha performance ruim. Eu não fui bem. Deveria estar mais preparado e estarei mais preparado na próxima".

"Não importa quanto tempo tenho com o carro. Mas tentarei ser melhor na próxima".

