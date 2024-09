Antes do GP da Itália, Valtteri Bottas já estava incomodado com Franco Colapinto, que assumiu o lugar de Logan Sargeant na Williams. Porém, a situação ficou ainda mais complicada durante a volta de aquecimento da Fórmula 1, quando o finlandês considerou que o argentino não estava seguindo as regras da FIA, Federação Internacional de Automobilismo.

O piloto da Sauber concluiu que Colapinto não estava seguindo o regulamento de distância máxima entre dois carros na volta de apresentação. O fato gerou discussão entre Bottas e seu engenheiro, Steven Petrik.

"A diferença entre o carro à minha frente e o anterior era grande demais para as regras", disparou Valtteri pelo rádio.

O competidor ainda disse que Colapinto estava pilotando lentamente demais. Entretanto, a FIA não concordou com a análise de Bottas e explicou que não há uma regra definida sobre a distância máxima entre dois carros.

O artigo 44.8 das regras do procedimento de largada estabelece que não é permitido fazer uma largada de teste durante a volta de formação e que o grid deve permanecer em formação "o mais próximo possível".

Logo após a corrida, Bottas foi questionado sobre o incidente pela mídia reunida, incluindo o Motorsport.com. Em suas próprias palavras, ele explicou que a denúncia foi feita principalmente para seu próprio benefício.

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Eu realmente não sei por que a diferença foi tão grande. Obviamente, essa foi sua primeira corrida, tenho certeza de que ele aprenderá com isso".

"Eu relatei isso porque talvez eu pudesse ganhar uma posição com isso, se ele recebesse uma penalidade por isso. Isso é um pouco parte do jogo".

Além do acontecimento antes mesmo da largada, Bottas ficou frustrado ao seu ultrapassado por Colapinto na reta em Monza. O argentino terminou em 12°, enquanto Valtteri não brilhou com a Sauber e cruzou a linha de chegada em 16°.

É importante ressaltar que Bottas não tem contrato garantido para 2025, mas está na lista de Mattia Binotto como uma das possibilidades para ocupar a futura vaga da Audi. O finlandês disputa contra Gabriel Bortoleto, Theo Pourchair e Liam Lawson, que são amplamente relacionados ao assento.

