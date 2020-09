O grid da Fórmula 1 voltou à pista de Sochi uma última vez antes do treino classificatório para o GP da Rússia. E neste terceiro treino livre, Lewis Hamilton deu o troco em seu companheiro da Mercedes, Valtteri Bottas, e terminou na frente.

Na sexta, Valtteri Bottas liderou as duas sessões, terminando como o mais rápido do dia com uma volta em 01min33s519. Logo atrás, ficou Lewis Hamilton a 0s267 de seu companheiro da Mercedes. Mas o dia não foi de duas dobradinhas da equipe alemã, já que o hexacampeão foi apenas o 19º no TL1. Hamilton tentou fazer uma volta rápida, mas foi atrapalhado pelo tráfego e desistiu, apostando em uma sessão para testar os pneus duros.

E o finlandês não terminou o dia totalmente feliz, por mais que tenha dominado as sessões, afirmando que ainda há mais por vir.

Um grande destaque da sexta foi Daniel Ricciardo, que colocou a Renault em 2º e 3º nas sessões, mostrando que a equipe francesa pode ser uma pedra no sapato de Max Verstappen e a Red Bull. O próprio holandês admitiu ter dúvidas sobre sua performance comparada a de seu ex-companheiro. Já o australiano terminou o dia esbanjando otimismo.

E o paddock da F1 ainda teve outros assuntos extra-pista que dominaram a conversa na sexta-feira: a oficialização de Stefano Domenicali como o novo CEO da F1 a partir de 2021 e a confirmação da Rio Motorsports como nova detentora dos direitos de transmissão de TV do Mundial para o Brasil por cinco anos.

Assim como em boa parte dos TL3, os pilotos não foram para a pista direto, levando quase dez minutos para termos a primeira volta rápida. Lando Norris abriu os trabalhos com 01min36s423.

Na metade do treino, com 30 dos 60 minutos transcorridos, Bottas liderava a sessão com 01min34s289, seguido de Verstappen a apenas 0s017, Hamilton a 0s210, Gasly a 0s641 e Ocon fechando o Top 5, 0s957 atrás do tempo do finlandês. Dos ponteiros, os tempos dos quatro primeiros com pneus macios, enquanto Ocon era o único de médio. Um pouco mais atrás, Leclerc era 8º, Ricciardo 9º, Albon 12º, Sainz 13º, Vettel 14º e Norris o 18º.

No final, Lewis Hamilton deu o troco em Bottas e terminou o TL3 na frente, marcando ainda o melhor tempo do final de semana, com 01min33s279. O finlandês ficou em segundo, mas a 0s776 de seu companheiro de Mercedes. Completaram o Top 10: Sainz, a 0s817, Ocon, a 0s960, Pérez, Verstappen, Vettel, Stroll, Kvyat e Ricciardo.

A Fórmula 1 volta à pista de Sochi novamente neste sábado com o treino classificatório para o GP da Rússia, a partir das 9h, horário de Brasília, e você pode acompanhar a transmissão pelo SporTV 2. E já deixe anotado aí: assim que acabar o treino, corre para o canal do Motorsport.com no YouTube para acompanhar o Q4. Nossa equipe vai falar sobre o grid de largada e projetar a corrida do domingo, além de debater sobre o GP da Catalunha da MotoGP e as principais notícias do dia.

Todas as notícias sobre o GP da Rússia da F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises e confira nossos programas e vídeos!

SEXTA-LIVRE: Mercedes dá as cartas na F1 em Sochi e a volta da polêmica do grid invertido

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?