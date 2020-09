Após Sergio Pérez ter falado na quinta que estava decepcionado com a Racing Point porque alguns membros haviam começado a esconder informações dele, a equipe se manifestou, dizendo estar surpresa pelas críticas do mexicano.

Na coletiva para o GP da Rússia de Fórmula 1, ele pediu também transparência para a equipe, para que seja possível atingir o objetivo de terminar em terceiro no Mundial de Construtores.

Depois dessa fala, Pérez, que está conversando com algumas equipes para 2021, afirmou que teve uma conversa com a direção da Racing Point e que a situação estava "totalmente limpa". Mas para o diretor técnico da equipe, Andrew Green, a fala do mexicano surpreendeu e destacou que as únicas informações que estão sendo guardadas dele se referem ao programa de 2021, uma prática padrão em qualquer equipe nesta situação.

"Essas conversas são apenas sobre o próximo ano basicamente", disse. "Não estamos excluindo ele de nada deste ano. É interesse nosso tê-lo o mais rápido possível para o resto da temporada, estamos lutando pelo campeonato".

"Não faria nada bem para nós tratá-lo diferente. E não fizemos isso. É por isso que ficamos surpreso que, em vez de falar conosco sobre isso, tivemos que ler primeiro na imprensa. Isso foi estranho".

"Mas quando falamos com ele ontem sobre isso e perguntamos o que ele achava que estava sendo escondido, ele percebeu que havia cometido um erro e que não estávamos escondendo nada. E fizemos tudo de modo aberto com ele até horas antes do anúncio [de saída]".

"Mas uma coisa não vamos discutir com ele: o que iremos fazer com o carro do próximo ano. E isso não nos impede de fazer o trabalho necessário para este ano".

No sábado, ambas as Racing Pouints tiveram um pacote de suspensão revisada, enquanto a equipe segue atualizando o RP20.

"Há uma atualização na suspensão traseira, significativa. E um pouco na dianteira, mas principalmente na traseira. E é isso que estamos tentando acertar com os pilotos. Os resultados parecem bons. Estamos felizes até aqui".

Na sexta, Pérez terminou o TL2 em sexto enquanto Stroll foi o 17º.

"Tivemos problemas no balanço do carro com os diferentes compostos. A pista está difícil e estamos preocupados com o asfalto, mas acho que Sergio está mais confortável com o carro neste começo. Lance está mais desconfortável com o modo no qual está pilotando".

