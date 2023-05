F1: Como Red Bull 'voadora' fez Pirelli 'mudar' os pneus de 2023

O GP de Miami de Fórmula 1 revelou uma coisa: os recordes da pista da Flórida em 2022 literalmente entraram em colapso este ano. No ano passado, a pole position de Charles Leclerc na Ferrari F1-75 foi estabelecida com o tempo de 1min28s796, enquanto no sábado o Red Bull RB19 de Sergio Pérez marcou 1min26s841, pulverizando o recorde em quase dois segundos.

É verdade que a pista foi repavimentada alguns dias antes da corrida, oferecendo uma aderência inusitada, e que a curva 15 foi ligeiramente redesenhada, mas as diferentes condições da pista urbana permitiram um aumento de desempenho que poderia ser medido em meio segundo por volta.

Max Verstappen, Red Bull Racing, vittorioso nel GP di Miami Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

O segundo e meio restante, portanto, seria atribuído ao desempenho superior dos monopostos de 2023. Para ficar claro, é um valor registrado na quinta corrida da temporada e, ao contrário, de acordo com as simulações fornecidas por as equipes da única fornecedora de pneus, a Pirelli, deveriam ter sido alcançadas no final do campeonato.

Com base nesses números, é fundamental fazer algumas considerações para analisar o fenômeno inusitado que estamos vivenciando. Um salto de um segundo e meio de um ano para o outro é anômalo: normalmente a unidade de medida do crescimento é de alguns décimos no início da temporada, que pode chegar a um segundo no final de um campeonato, após o trabalho de desenvolvimento feito por engenheiros.

Em Miami, por outro lado, foi registrado um número surpreendente que também deve ser comparado com os novos regulamentos introduzidos pela FIA: a borda inferior foi levantada em 15 mm, enquanto o cotovelo do difusor foi aumentado em 10 mm em relação a 2022, o que causou uma perda de downforce que foi medida em cerca de meio segundo.

Red Bull Racing RB19, dettaglio del fondo che ha fatto il suo debutto a Baku Photo by: Giorgio Piola

Os novos monopostos, desde as primeiras voltas nos testes de pré-temporada no Bahrein, mostraram que recuperaram a diferença de desempenho, dando a sensação de serem imediatamente mais rápidos. A Pirelli também contribuiu em parte ao fornecer aos pilotos pneus dianteiros de construção nova, que são menos propensos a derrapagem, permitindo melhor manuseio dos carros. Mas mesmo neste caso estamos falando de pequenos valores que não explicam a evolução dos tempos de volta.

E, então, querendo se aprofundar no assunto, é justo ampliar a pesquisa lembrando que em 2022, ano em que os monopostos de efeito solo estrearam, o crescimento de desempenho foi muito limitado devido a dois fatores: primeiro, o porpoising obrigou os engenheiros a levantar os carros do solo, registando-se uma perda de downforce que penalizou os tempos de volta; em segundo lugar, a ativação do TD39, a diretriz técnica que a partir do GP da Bélgica introduziu novos e mais rígidos controles sobre a flexibilidade das placas sob a carenagem e uma métrica capaz de controlar as oscilações do chassi, retardou as melhorias.

Posto isto, importa reconhecer que a Red Bull Racing tem a capacidade inquestionável de desenvolver um RB19 imparável, vitorioso nas cinco corridas, com quatro dobradinhas, demonstrando um arranque de campeonato simplesmente monstruoso, suficiente para aniquilar o Mundial.

Como não há razão para que os dados de simulação da equipe de Milton Keynes sejam "adulterados", seria justo dizer que a largada de Max Verstappen e ‘Checo’ Pérez era mais impressionante do que Adrian Newey e companhia pensavam.

Se olharmos por cima dos ombros, veremos apenas a Aston Martin, a equipe emergente deste ano, apresentando desempenho consistente atrás dos RB19, porque tanto a Ferrari quanto a Mercedes apresentaram desempenho muito flutuante, às vezes terminando à frente da equipe de Silverstone, mas mais regularmente atrás.

Pode-se dizer que Mercedes e Ferrari falharam em seus objetivos: a Mercedes errou com seu carro, insistindo nos 'zeropods' do W14, enquanto a Ferrari estragou o desenvolvimento do carro vermelho, colocando um carro na pista que não está em alta para lutar pelo campeonato.

Já a Red Bull tem aproveitado a vantagem técnica obtida em 2022: conquistando o título com bastante antecedência, a equipe comandada por Christian Horner canalizou energia e recursos para o RB19, uma máquina prodigiosa que, por enquanto, não apresentou nenhum defeito específico.

Pode-se especular que o carro de Milton Keynes tenha nascido melhor do que o esperado, a ponto de Helmut Marko se surpreender com a distância que seus rivais estão. O comportamento inadequado da Ferrari e da Mercedes é indiscutível, mas o início do foguete do RB19 é igualmente claro.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

É possível que os engenheiros de Pierre Waché, chefe de aerodinâmica da Red Bull, tenham trazido um carro já maduro para a pista, sabendo muito bem que terão que desacelerar suas pesquisas no túnel de vento ao longo do ano, já que terão que pagar a pena imposta pela FIA que limita o tempo no túnel de vento por descumprir os limites do teto orçamentário.

O fato é que a explosão de desempenho da Red Bull alarmou com razão a equipe de Mario Isola: os tempos não correspondem às simulações. E se os valores esperados de downforce já foram atingidos, questiona-se para onde irá em 2023.

Os pneus foram desenvolvidos e deliberados com base nos números que as equipes disponibilizaram: se a linha de crescimento de performance segue o que vimos até agora, pode haver um fio de preocupação por parte da Pirelli quando o assunto é para aquelas pistas que são particularmente exigentes com os pneus, como Silverstone, Spa e Suzuka, para citar apenas as pistas mais testadas.

A incógnita permanece em aberto e a FIA está monitorando os dados de telemetria, mas não há dúvida de que a Red Bull colocou uma marcha mais do que qualquer um parece capaz de seguir: com os carros atualizados que começaremos a ver em Ímola, a mudança de direção só poderia começar se os representantes de Milton Keynes puxassem as rédeas do barco para começar a estudar o carro de 2024. Mas isso é mais um desejo do que um presságio...

