Diretores da Aston Martin sob ameaça após início ruim na F1 2024

Após começar 2023 brigando por vitórias, a Aston Martin teve um início de campeonato ruim em 2024, com o espanhol Fernando Alonso não conseguindo os pódios que conquistou na Fórmula 1 ano passado.

Sem nenhum top 3 na atual temporada, a cúpula técnica do time verde está sob pressão do dono da escuderia, Lawrence Stroll. Segundo o site italiano Formu1a.uno, o cartola canadense convocou reunião de emergência.

Os mais 'cobrados' pelo empresário são Mike Krack, luxemburguês que chefia a equipe inglesa, e ainda Dan Fallows, britânico que é o diretor-técnico do esquadrão de Silverstone. E a grande preocupação é a 'guerra de desenvolvimento'.

Neste sentido, o estopim para Lawrence Stroll foi o fraco desempenho no GP da Emilia Romagna mesmo após a Aston Martin ter levado atualizações para o modelo AMR24 em Ímola, na região de Bolonha, Itália.

Entre as novidades, alterações estruturais no assoalho, na tampa do motor, no difusor, na suspensão traseira, no bico e na asa dianteira. Na etapa seguinte, em Mônaco, o desempenho também não foi satisfatório.

Descontente, Lawrence estaria 'na caça' a Enrico Cardile, chefe do departamento de chassi e aerodinâmica da Ferrari. A Aston Martin volta à pista no próximo fim de semana, quando se disputa o GP do Canadá.

