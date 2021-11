A Red Bull parece ter resolvido o problema do DRS que deixava a asa traseira "solta" durante as sessões do GP do Catar de Fórmula 1. Os técnicos de Adrian Newey conseguiram intervir no sistema de recall da asa móvel após a oscilação vista na sexta e começo do sábado.

A FIA interviu, pedindo que os RB16Bs de Max Verstappen e Sergio Pérez se apresentassem com um comando que pudesse garantir o fechamento regular da asa no final da reta. E, por isso, os comissários autorizaram a Red Bull a intervir com mudanças que envolveram a fixação da asa nas anteparas laterais e, sobretudo, o reforço da alavanca que é acionada para suportar o esforço comandado pelo atuador.

Red Bull: ecco il comando del DRS usato nelle prove libere del venerdì Photo by: Giorgio Piola Red Bull: ecco il comando del DRS modificato per le FP3 e le qualifiche Photo by: Giorgio Piola

O desenho de Giorgio Piola nos mostra exatamente quais foram as quatro intervenções que permitiram aos engenheiros finalmente resolver o problema, já que era algo recorrente nos três últimos GPs (México, São Paulo e Catar).

O acionamento do DRS é uma das peças que estão congeladas para 2021, por isso a mudança no sistema (com o atuador hidráulico passando sem modificações) teve a aprovação da FIA. Nos treinos livres do sábado a garagem da Red Bull se animou, porque havia a necessidade de encontrar a calibragem certa do atuador para que isso funcionasse bem e, pelo menos no início, não parecia que as mudanças teriam os resultados esperados. Mas então tudo parece ter voltado ao normal.

